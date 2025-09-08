Arena Guadalajara: Estos son los puntos de venta para la inauguración con Maroon 5

Finalmente, después de varios tropiezos, cancelaciones y hasta una pandemia, la Arena Guadalajara se inaugurará este 2 de octubre.La Arena Guadalajara será el nuevo y más moderno recinto para espectáculos de talla mundial. Cuenta con una capacidad de hasta 20 mil personas y está diseñado con un escenario 360, amplias pantallas y 74 suites de lujo.Su fachada de cristal está inspirada en el agave azul y cuenta con un sistema de gestión energética y 2 mil 500 cajones de estacionamiento.La Arena Guadalajara se estrenará con Maroon 5, la reconocida banda estadounidense liderada por Adam Levine, hará una parada en el nuevo escenario de nuestra ciudad como parte de su gira “Love Is Like”.Esta presentación en Guadalajara promete ser una experiencia única para sus fans del país.A continuación, te compartimos los puntos de venta de boletos en el Área Metropolitana de Guadalajara para esta presentación de calidad internacional.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF