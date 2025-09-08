Arena Guadalajara: Estos son los puntos de venta para la inauguración con Maroon 5

Finalmente, después de varios tropiezos, cancelaciones y hasta una pandemia, la Arena Guadalajara se inaugurará este 2 de octubre.

La Arena Guadalajara será el nuevo y más moderno recinto para espectáculos de talla mundial. Cuenta con una capacidad de hasta 20 mil personas y está diseñado con un escenario 360, amplias pantallas y 74 suites de lujo.

Su fachada de cristal está inspirada en el agave azul y cuenta con un sistema de gestión energética y 2 mil 500 cajones de estacionamiento.

La Arena Guadalajara se estrenará con Maroon 5, la reconocida banda estadounidense liderada por Adam Levine, hará una parada en el nuevo escenario de nuestra ciudad como parte de su gira “Love Is Like”.

Esta presentación en Guadalajara promete ser una experiencia única para sus fans del país.

¿Dónde comprar boletos para Maroon 5 en la Arena Guadalajara?

A continuación, te compartimos los puntos de venta de boletos en el Área Metropolitana de Guadalajara para esta presentación de calidad internacional.

SEDE DOMICILIO HORARIO Mr. CD Plaza Galerías Rafael Sanzio 150, Local B-7, Colonia Residencial La Estancia, Zapopan 11:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo Mr. CD López Cotilla Manuel López Cotilla 333, Colonia Santuario, Guadalajara 11:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo Mr. CD Plaza Patria Plaza Patria, Loc. 26 Zona B, Colonia Jacarandas, Zapopan 11:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo

SEDE DOMICILIO HORARIO Innova Sport Centro Sur Periférico Sur 7835. Loc. M19 y 20, Colonia Centro, Tlaquepaque 11:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo Innova Sport Plus Fórum Tlaquepaque Blvd. Marcelino García Barragán 2077 y 2377, Local SA-PA-05a, Colonia Prados del Nilo, Tlaquepaque 10:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo Innova Sport Galerías Guadalajara Av. Ignacio Vallarta 5400, Pte. Colonia Jardines Universidad, Zapopan 10:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo Innova Sport La Gran Plaza Av. Vallarta 3959, Colonia Don Bosco Vallarta, Zapopan 10:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo Innova Sport Plus Plaza Patria Av. Las Américas 1950, Int. N7, Colonia Fracc. Centro Comercial la Patria, Zapopan 10:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo Innova Sport Plus Punto Sur Av. Punto Sur S/N, Colonia Los Gavilanes, Tlajomulco de Zúñiga 10:00 a 19:00 horas, de lunes a domingo Innova Sport Midtown López Mateos #2405 SA08 Loc. 50, Colonia Italia Providencia, Guadalajara 11:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo Innova Sport La Isla Puerto Vallarta Blvd. Francisco Medina Ascencio 2479 PB-01, Colonia Zona Hotelera, Las Glorias, Puerto Vallarta 10:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo Innova Sport Andares Blvd. Puerta de Hierro 4965, Colonia Puerta de Hierro, Zapopan 10:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo Innova Sport La Perla Av. Mariano Otero 3000, Colonia Jardines del Sol, Zapopan 10:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo

SEDE DOMICILIO HORARIO Palacio de Hierro Andares Av. Patria 2085, segundo piso, Colonia Puerta de Hierro, Zapopan 11:00 a 20:30 horas, de lunes a domingo

