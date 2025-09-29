Tal parece que sería cuestión de horas para que la tormenta "Octave" se forme en el océano Pacífico , según el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México. Estos son todos los detalles:

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre tres zonas en el Pacífico mexicano que podrían desarrollar un ciclón tropical. A través de su cuenta en X, compartió:

1. Zona de baja presión asociada con la onda tropical núm. 34, incrementa a 80% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 90% en 7 días . Se localiza a mil 255 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. Se prevé que podría evolucionar a ciclón tropical en los próximos dos días .

2. Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Incrementa a 40% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días .

3. Se ha formado una zona de baja presión al sur de la Península de Baja California, presenta 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días . Se localiza a 560 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De continuar su evolución, cualquiera de estos fenómenos podría dar forma a "Octave", el ciclón tropical número 15 de la presente temporada .

Ciclones tropicales en el Pacífico

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 14 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette”, “Kiko”, “Lorena”, "Mario" y "Narda". De ellos, ocho han alcanzado la categoría como huracanes.

El último huracán que azotó al país fue “Erick”, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.

