El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registró una fuerte tormenta ayer que mantuvo bajo el agua a varias colonias de la ciudad. El pronóstico dice que las lluvias se repetirán este lunes. Pero ¿Cómo seguirá la semana con relación a las precipitaciones?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que este 29 de septiembre, canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, así como a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que se posicionará sobre los estados de la Mesa del Norte, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como chubascos en el noreste del país, además de lluvias puntuales intensas en Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte) y Puebla (sureste).

Lluvia en Guadalajara durante la semana

Lunes 29 de septiembre 72% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C Martes 30 de septiembre 48% de probabilidad de lluvia 25 – 17 °C Miércoles 1 de octubre 24% de probabilidad de lluvia 27 – 16 °C Jueves 2 de octubre 7% de probabilidad de lluvia 29 – 15 °C Viernes 3 de octubre 10% de probabilidad de lluvia 29 – 15 °C Sábado 4 de octubre 12% de probabilidad de lluvia 28 – 15 °C Domingo 5 de octubre 12% de probabilidad de lluvia 28 – 16 °C

Según el pronóstico, elaborado el día de hoy a las 11:00 horas, refiere que este lunes y el martes son los días con mayor probabilidad de lluvia en la ciudad y luego comenzará descender . Aunque es importante estar al pendiente de la evolución en las condiciones meteorológicas, porque puede haber variaciones.

Clima del martes 30 de septiembre al jueves 02 de octubre de 2025

La onda tropical se desplazará lentamente sobre el sureste y sur del territorio nacional, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero; ambos sistemas interaccionarán con un sistema de baja presión en el golfo de México y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones, incluida la península de Yucatán, así como en el oriente, centro y occidente del país.

Prevalecerá ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Campeche.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA