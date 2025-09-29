El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registró una fuerte tormenta ayer que mantuvo bajo el agua a varias colonias de la ciudad. El pronóstico dice que las lluvias se repetirán este lunes. Pero ¿Cómo seguirá la semana con relación a las precipitaciones?El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que este 29 de septiembre, canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, así como a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que se posicionará sobre los estados de la Mesa del Norte, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como chubascos en el noreste del país, además de lluvias puntuales intensas en Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte) y Puebla (sureste). Según el pronóstico, elaborado el día de hoy a las 11:00 horas, refiere que este lunes y el martes son los días con mayor probabilidad de lluvia en la ciudad y luego comenzará descender. Aunque es importante estar al pendiente de la evolución en las condiciones meteorológicas, porque puede haber variaciones. La onda tropical se desplazará lentamente sobre el sureste y sur del territorio nacional, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero; ambos sistemas interaccionarán con un sistema de baja presión en el golfo de México y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones, incluida la península de Yucatán, así como en el oriente, centro y occidente del país.Prevalecerá ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Campeche.Con información del Servicio Meteorológico Nacional y The Weather Channel* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA