La tercera corrida del serial en la Nuevo Progreso dejó emociones fuertes y un nombre claro en los tendidos: Jesús Enrique Colombo. El venezolano cuajó dos faenas llenas de valor y temple, que rubricó con estocadas certeras para cortar una oreja a cada toro y salir como el gran triunfador de la tarde.

Por su parte, Antonio García “El Chihuahua” mostró disposición desde que abrió plaza. Conectó rápido con el público y logró cortar una oreja a su primero, aunque en su segundo turno la mala fortuna lo alcanzó con una lesión en el hombro que lo obligó a retirarse a la enfermería. Aun así, se le reconoció la entrega.

El joven de Yahualica, Román Martínez, se esforzó por agradar, pero no tuvo suerte con su lote y terminó la jornada sin trofeos, en una tarde complicada para él.

El ambiente en la plaza fue de expectación, con ovaciones, silencios tensos y estallidos de alegría que recordaron por qué la Nuevo Progreso sigue siendo una de las plazas más exigentes y apasionadas de México.

Evento: Tercera Corrida de la Temporada 2025. Fecha: Domingo 21 de septiembre. Lugar: Plaza de Toros Nuevo Progreso.

