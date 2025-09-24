Miércoles, 24 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Plaza de Toros

Toros y faenas: Un domingo para disfrutar de la fiesta brava

Así se vivió la tercera Corrida de la Temporada 2025 en la Plaza de Toros Nuevo Progreso

Por: Claudio Jimeno

Juan Carlos Casillas, Octavio Casillas y Pablo Moreo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 26 de septiembre 2025

Juan Carlos Casillas, Octavio Casillas y Pablo Moreo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 26 de septiembre 2025

Paulina López. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paulina López. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Daniela Murillo y Vale Hernández. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Daniela Murillo y Vale Hernández. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Miguel Beas y Miroslava del Castillo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Miguel Beas y Miroslava del Castillo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Octavio Casillas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Octavio Casillas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Lia Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Lia Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Bruno Beas y Rodrigo Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Bruno Beas y Rodrigo Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Diego Romero. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Diego Romero. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Tadeo Castellanos, Sara Vázquez y Santiago Mayo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Tadeo Castellanos, Sara Vázquez y Santiago Mayo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Luis Fernando Favela. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Luis Fernando Favela. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Luis Ripoll, Luis Ripoll y Fausto Rivera. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Luis Ripoll, Luis Ripoll y Fausto Rivera. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ale Castañeda. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ale Castañeda. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Arturo Fregoso y Luz Toscano. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Arturo Fregoso y Luz Toscano. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alfonso Álvarez y Fernando Páramo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alfonso Álvarez y Fernando Páramo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

La tercera corrida del serial en la Nuevo Progreso dejó emociones fuertes y un nombre claro en los tendidos: Jesús Enrique Colombo. El venezolano cuajó dos faenas llenas de valor y temple, que rubricó con estocadas certeras para cortar una oreja a cada toro y salir como el gran triunfador de la tarde.

Por su parte, Antonio García “El Chihuahua” mostró disposición desde que abrió plaza. Conectó rápido con el público y logró cortar una oreja a su primero, aunque en su segundo turno la mala fortuna lo alcanzó con una lesión en el hombro que lo obligó a retirarse a la enfermería. Aun así, se le reconoció la entrega.

El joven de Yahualica, Román Martínez, se esforzó por agradar, pero no tuvo suerte con su lote y terminó la jornada sin trofeos, en una tarde complicada para él.

También lee: Una tarde en los toros, nostalgia y emociones encontradas en el ruedo

El ambiente en la plaza fue de expectación, con ovaciones, silencios tensos y estallidos de alegría que recordaron por qué la Nuevo Progreso sigue siendo una de las plazas más exigentes y apasionadas de México.

Evento: Tercera Corrida de la Temporada 2025.

Fecha: Domingo 21 de septiembre.

Lugar: Plaza de Toros Nuevo Progreso.

CP

Temas

  • Toros
  • Plaza de Toros Nuevo Progreso
  • Tercera Corrida de la Temporada 2025
  • Santiago Mayo
  • Sara Vázquez
  • Tadeo Castellanos
  • Fausto Rivera
  • Luis Ripoll
  • Óscar Ruiz Esparza
  • Jorge Vizcarra
  • Joel Gonzalez
  • Gente Bien
  • Toreros
  • Manuel Badillo
  • Vale Hernández
  • Daniela Murillo
  • Lia Ramírez
  • Janell Fajer
  • Montse Garay
  • Sofía Medina
  • Joaquín González
  • Enrique Nieto
  • Octavio Casillas
  • José Andrés Pérez
  • Lorena Urrea
  • Jesús Enrique Colombo
  • Carlos Moyers
  • Tamara Aldrete
  • Jeanette Barragán
  • Miriam de la Torre

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones