Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron hallados al interior de una camioneta, en calles de la colonia Los Sauces, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, al parecer, fallecidos por una intoxicación por solventes.

Los restos corresponden a un hombre de aproximadamente 40 años de edad y una mujer adulta mayor.

De acuerdo con los primeros reportes de la Comisaría de Tlajomulco, Protección Civil y Bomberos del municipio, el vehículo se encontraba sobre la calle Los Olivos, en una zona que, debido a la lluvia de la tarde y noche de este lunes, registró inundaciones y encharcamientos.

Las autoridades municipales afirmaron que el vehículo no estaba inundado ni presentaba signos de haber recibido agua. Según las indagatorias iniciales, el motor se habría apagado por una falla mecánica, por lo que ambos permanecieron dentro con las ventanas cerradas.

Se informó que el hombre era carpintero, por lo que transportaban distintos solventes dentro de la camioneta. Se presume que, al permanecer dentro del vehículo, la combinación del dióxido de carbono producido por el motor y de los solventes provocó que ambas personas se intoxicaran en el lugar y perdieran la vida.

El hecho fue turnado al Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, en espera de que se integre la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se practicará la autopsia de ley que permitirá conocer oficialmente las causas del fallecimiento, ya que hasta ahora no son consideradas víctimas colaterales de la temporada de lluvias.

“El Gobierno de Tlajomulco lamenta profundamente lo sucedido y reitera su apoyo a los familiares”, añadió la autoridad municipal a través de sus vías oficiales.

