Lanzan programa de financiamiento para generación de energía en franquicias y negocios

La Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco (SEDES) y la Asociación Mexicana de Franquicias firmaron un convenio para destinar financiamiento a las franquicias con tasas de interés baja para la adquisición de sistemas de generación de energía.

Mediante este convenio se otorgará financiamiento desde un millón de pesos y hasta 10 millones de pesos en el esquema de autoconsumo o generación distribuida.

Manuel Herrera Vega, titular de la SEDES, explicó que mediante este convenio se busca desarrollar energías limpias en diferentes negocios y franquicias.

"El efecto multiplicador que tienen las franquicias es importante, tienen un impacto económico muy benéfico, se van replicando en negocios probados que tienen una posibilidad de éxito mucho mayor a crear un negocio nuevo, entonces este crecimiento acelerado de las franquicias nos permite abarcar un universo muy grande de negocios para poder implementar sistemas fotovoltaicos", comentó Herrera.

El titular también explicó que con este acuerdo las franquicias podrán disminuir los costos y gastos en energía que para un negocio es fundamental y podrán generar energía renovable.

"Eso nos ayuda a nosotros como estado en ir avanzando en las metas que nos hemos propuesto, pero además en un escenario donde la energía no es suficiente liberar capacidad de la red para otras personas o empresas que lo requieran es fundamental", comentó.

Herrera añadió que este esquema no está destinado para que los empresarios no tengan que invertir dinero de su bolsillo en la adquisición de este equipamiento, sino de lo que hoy pagan de energía puedan pagar el financiamiento.

"Es para todo tipo de negocios y lo que estamos haciendo con la Asociación Mexicana de Franquicias es formalizarlo a través de un convenio donde además va acompañada de otros componentes como la capacitación en términos de eficiencia energética", concluyó.

El convenio fue firmado con Betsy Eslava, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias, en el marco de la inauguración de Expo Franquicias 2025 realizada en Expo Guadalajara.

AO

