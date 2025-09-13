Los restos del ciclón tropical "Mario" se localizan frente a la costa de Jalisco, pero su potencia ha disminuido considerablemente, informó este sábado 13 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.A través de un comunicado, el SMN señaló que "Mario", ahora como baja presión remanente, se encuentra frente a las costas de Colima y Jalisco. Sus desprendimientos nubosos mantendrán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el occidente mexicano.Los desprendimientos nubosos, agregó, asociados con los remanentes de "Mario", ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país, así como rachas de viento de hasta 50 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. En su distancia al lugar más cercano, el ciclón se localiza a 130 km al suroeste de Manzanillo, Colima. Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (290°) a 22 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h.Se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Jalisco y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima y Michoacán. Todas con descargas eléctricas, además, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.Además, se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán (oeste). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán (oeste). Posible formación de trombas marinas en zonas costeras de las entidades mencionadas.Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA