Los restos del ciclón tropical "Mario" se localizan frente a la costa de Jalisco, pero su potencia ha disminuido considerablemente, informó este sábado 13 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

A través de un comunicado, el SMN señaló que "Mario", ahora como baja presión remanente, se encuentra frente a las costas de Colima y Jalisco. Sus desprendimientos nubosos mantendrán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el occidente mexicano.

Los desprendimientos nubosos, agregó, asociados con los remanentes de "Mario", ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país, así como rachas de viento de hasta 50 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón se localiza a 130 km al suroeste de Manzanillo, Colima.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (290°) a 22 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h.

Se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Jalisco y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima y Michoacán. Todas con descargas eléctricas, además, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Además, se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán (oeste). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán (oeste). Posible formación de trombas marinas en zonas costeras de las entidades mencionadas.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA