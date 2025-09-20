El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, adivirtió de lluvias fuertes para varios estados de la República Mexicana este sábado 20 de noviembre. Estos son los detalles:

Para hoy, el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua; e intervalos de chubascos en Baja California Sur y Baja California.

Un canal de baja presión sobre el occidente y centro del territorio nacional, y otro extendido sobre el noreste y oriente de México, en combinación con el aire húmedo y cálido del golfo de México y océano Pacífico, propiciarán lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur); puntuales fuertes en Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas; y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato; Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila.

El ingreso de aire húmedo proveniente del mar Caribe y una vaguada en altura extendida sobre el oriente y sur del golfo de México, generarán lluvias puntuales intensas en el sur de Tabasco; puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche; y puntuales fuertes en Quintana Roo.

Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Guerrero, en interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano, originarán lluvias puntuales intensas en Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur).

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, y muy caluroso con temperaturas máximas mayores a 40 °C en el noreste de Baja California.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 20 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA