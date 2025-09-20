Sábado, 20 de Septiembre 2025

Consultorios dentales con descuento del Inapam en Guadalajara

Conoce los consultorios dentales de Guadalajara que ofrecen descuentos a adultos mayores que cuenten con credencial del Inapam

La salud dental es uno de los principales meollos para la población jalisciense. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Si eres un adulto mayor o tienes un familiar que cuente con la credencial del Inapam (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores), te presentamos la lista de los consultorios dentales, así como sus respectivas direcciones y descuentos que se hallan dentro de la ciudad de Guadalajara y municipios aledaños del estado de Jalisco. 

La salud dental es uno de los principales meollos para la población jalisciense, pues se caracteriza por ser una de las más inaccesibles a nivel económico. Costear un tratamiento dental suma, por lo menos, varios miles de pesos al mes, dependiendo el tratamiento que sea requerido. 

Consultorios dentales con descuentos del Inapam

Ayutla

Consultorio Dental “Dra. Uribe Jiménez Adriana Elizabeth”, ubicado en Juárez # 39. Colonia Centro. Código postal 48050. Sin número telefónico. Ofrece el 15% de descuento. 

Casimiro Castillo

Consultorio Dental “Dra. Graciela González Jiménez Hidalgo”, ubicado en el local #27 de la Colonia Centro. Código postal 48930. Su número telefónico es 317 1086 207, y ofrece el 20% de descuento. 

Consultorio Dental “Saúl Saldaña González”, ubicado en la calle Francisco I Madero #5. Código postal 48930. Su número telefónico es 317 1044 332, y ofrece el 10% de descuento. 

Consultorio Dental “Sucursal Hidalgo”, en calle Miguel M Dieguez #1 - 8. Código postal 48930. Su número telefónico es 357 3880 846 y ofrecen el 10% de descuento.

Consultorio Dental “Sucursal M Dieguez”, en calle Hidalgo #73. Código postal 48930. Su número telefónico es 317 3892 859, y ofrecen el 12% de descuento.

Ciudad Guzmán

Consultorio Dental "María Isabel de la Cruz". Sin número exterior ni telefónico, Colonia Centro. Ofrece el 10% de descuento.

Degollado

Consultorio Dental “Dr. Ricardo Murillo Ortiz”, en calle Madero #120. Código postal 47980. Su número telefónico es (345) 9370 401, y ofrece el 20% de descuento. 

Encarnación de Díaz

Consultorio Dental “Anguiano”, en la Colonia Centro #146. Código postal 42270. Su número telefónico es 102 030 151 248, y ofrece el 20% de descuento.

Guadalajara

Consultorio Dental “Guillermo Ramón Ramírez Allende”, en Colonia Centro, local #13-A. Sin número telefónico, ni postal. Ofrece el 10% de descuento. 

Consultorio Dental “Morelos”, en Colonia Centro # 695-5. Código postal 44100. Su número telefónico es 333 6583 846, y ofrece el 10% de descuento. 

Consultorios en el resto del Área Metropolitana de Guadalajara

  • Consultorio Dental “13 de Octubre”. Sin número exterior ni código postal. Colonia Centro, ofrece el 15% de descuento. 
  • Consultorio Dental “Olga Ruth Zelaya Zaragoza”. Ubicado en Colonia Centro #58-A, sin número telefónico. Cuenta con el 15% de descuento. 
  • Consultorio Dental "Clara Angélica Galindo", calle Francisco I Madero #2, en Colonia Centro. Sin número telefónico, ofrece desde el 10% y el 15% de descuento.
  • Consultorio Dental “María de la Luz”, calle Emiliano Zapata #26B, en Colonia Centro. Sin número telefónico, ofrece desde el 20% y el 30% de descuento.

AO
 

