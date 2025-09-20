Desde la sierra hasta los lagos, este es el pronóstico del clima que te espera este fin de semana en los Pueblos Mágicos de Jalisco: lluvias, tormentas o cielos despejados, te contamos qué prepararte para tu visita.

Mazamitla

Chapala

San Pedro Tlaquepaque

Tequila

Tapalpa

Talpa de Allende

Si estás pensando en visitar hoy, 20 de septiembre, alguno de estos lugares, te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), temperaturas máximas de 35 a 40 °C; asimismo, se esperan vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Clima en Mazamitla hoy, 20 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 17° Nubes y claros 10:00 18° Nubes y claros 11:00 20° Nubes y claros 12:00 21° Nubes y claros 13:00 21° Nubes y claros 14:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 15:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 16:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 17:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 18:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 19:00 16° Nubes y claros 20:00 14° Parcialmente nuboso 21:00 14° Parcialmente nuboso 22:00 14° Parcialmente nuboso 23:00 14° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 20 de septiembre

Hora Temperatura Se pronóstica 9:00 20° Parcialmente nuboso 10:00 21° Parcialmente nuboso 11:00 22° Nubes y claros 12:00 22° Parcialmente nuboso 13:00 23° Parcialmente nuboso 14:00 25° Parcialmente nuboso 15:00 25° Nubes y claros 16:00 25° Nubes y claros 17:00 26° Nubes y claros 18:00 25° Parcialmente nuboso 19:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 20:00 20° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 21:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 22:00 20° Parcialmente nuboso 23:00 20° Parcialmente nuboso

Clima en Tequila hoy, 20 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 21° Parcialmente nuboso 10:00 24° Parcialmente nuboso 11:00 26° Parcialmente nuboso 12:00 28° Nubes y claros 13:00 28° Nubes y claros 14:00 29° Nubes y claros 15:00 30° Nubes y claros 16:00 30° Nubes y claros 17:00 26° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 18:00 24° Nubes y claros 19:00 23° Nubes y claros 20:00 22° Nubes y claros 21:00 22° Nubes y claros 22:00 21° Tormenta con probabilidad de 30% en la región 23:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 20 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 20° Nubes y claros 10:00 22° Nubes y claros 11:00 24° Parcialmente nuboso 12:00 25° Parcialmente nuboso 13:00 26° Nubes y claros 14:00 26° Nubes y claros 15:00 27° Nubes y claros 16:00 27° Soleado 17:00 27° Nubes y claros 18:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 19:00 23° Nubes y claros 20:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 21:00 19° Tormenta con probabilidad de 40% en la región 22:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 23:00 18° Nubes y claros

Clima en Tapalpa hoy, 20 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 19° Nubes y claros 10:00 20° Nubes y claros 11:00 22° Nubes y claros 12:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 13:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 14:00 24° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 15:00 24° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 16:00 22° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 17:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 18:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 19:00 17° Nubes y claros 20:00 16° Parcialmente nuboso 21:00 16° Parcialmente nuboso 22:00 15° Parcialmente nuboso 23:00 15° Nubes y claros

Clima en Talpa de Allende hoy, 20 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 21° Parcialmente nuboso 10:00 24° Nubes y claros 11:00 27° Nubes y claros 12:00 28° Nubes y claros 13:00 29° Tormenta con probabilidad de 40% en la región 14:00 26° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 15:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 16:00 26° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 17:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 18:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 19:00 21° Parcialmente nuboso 20:00 21° Parcialmente nuboso 21:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 22:00 20° Cubierto 23:00 20° Niebla

Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua**

