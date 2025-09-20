Sábado, 20 de Septiembre 2025

¿A qué hora lloverá en Mazamitla? Pronóstico de HOY en los Pueblos Mágicos

Conoce el pronóstico del clima para este sábado 20 de septiembre de algunos de los emblemáticos Pueblos Mágicos que alberga Jalisco

Por: Anel Solis

Para el día de hoy, 20 de septiembre se pronostica lluvias en algunos Pueblos Mágicos de Jalisco. UNSPLASH/ B. Gómez/ UNSPLASH/ J. Carlos Rámirez/ UNSPLASH/ B. Cervera

Desde la sierra hasta los lagos, este es el pronóstico del clima que te espera este fin de semana en los Pueblos Mágicos de Jalisco: lluvias, tormentas o cielos despejados, te contamos qué prepararte para tu visita.

  • Mazamitla
  • Chapala
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tequila
  • Tapalpa
  • Talpa de Allende

Si estás pensando en visitar hoy, 20 de septiembre, alguno de estos lugares, te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), temperaturas máximas de 35 a 40 °C; asimismo, se esperan vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Clima en Mazamitla hoy, 20 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 17° Nubes y claros
10:00 18° Nubes y claros
11:00 20° Nubes y claros
12:00  21° Nubes y claros
13:00 21° Nubes y claros
14:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
15:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
16:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
17:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
18:00  17° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
19:00  16° Nubes y claros
20:00 14° Parcialmente nuboso
21:00  14° Parcialmente nuboso
22:00  14° Parcialmente nuboso
23:00  14° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 20 de septiembre

Hora Temperatura Se pronóstica
9:00 20° Parcialmente nuboso
10:00 21° Parcialmente nuboso
11:00 22° Nubes y claros
12:00 22° Parcialmente nuboso
13:00 23° Parcialmente nuboso
14:00 25° Parcialmente nuboso
15:00  25° Nubes y claros
16:00  25° Nubes y claros
17:00  26° Nubes y claros
18:00 25° Parcialmente nuboso
19:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
20:00  20° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
21:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
 22:00 20° Parcialmente nuboso
23:00  20° Parcialmente nuboso

Clima en Tequila hoy, 20 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 21° Parcialmente nuboso
10:00 24° Parcialmente nuboso
11:00 26° Parcialmente nuboso
12:00  28° Nubes y claros
13:00  28° Nubes y claros
14:00  29° Nubes y claros
15:00  30° Nubes y claros
16:00  30° Nubes y claros
17:00 26° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
18:00  24° Nubes y claros
19:00  23° Nubes y claros
20:00  22° Nubes y claros
21:00  22° Nubes y claros
22:00 21° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
23:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 20 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 20° Nubes y claros
10:00 22° Nubes y claros
11:00 24° Parcialmente nuboso
12:00  25° Parcialmente nuboso
13:00  26° Nubes y claros
14:00 26° Nubes y claros
15:00  27° Nubes y claros
16:00  27° Soleado
17:00  27° Nubes y claros
18:00  25° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
19:00 23° Nubes y claros
20:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
21:00  19° Tormenta con probabilidad de 40% en la región
22:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
23:00  18° Nubes y claros

Clima en Tapalpa hoy, 20 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 19° Nubes y claros
10:00 20° Nubes y claros
11:00 22° Nubes y claros
12:00  23° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
13:00  23° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
14:00  24° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
15:00  24° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
16:00  22° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
17:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
18:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
19:00  17° Nubes y claros
20:00  16° Parcialmente nuboso
21:00  16° Parcialmente nuboso
22:00  15° Parcialmente nuboso
23:00  15° Nubes y claros

Clima en Talpa de Allende hoy, 20 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 21° Parcialmente nuboso
10:00 24° Nubes y claros
11:00 27° Nubes y claros
12:00  28° Nubes y claros
13:00  29° Tormenta con probabilidad de 40% en la región
14:00  26° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
15:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
16:00  26° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
17:00  25° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
18:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
19:00  21° Parcialmente nuboso
20:00  21° Parcialmente nuboso
21:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
22:00  20° Cubierto
23:00  20° Niebla

Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua**

