Desde la sierra hasta los lagos, este es el pronóstico del clima que te espera este fin de semana en los Pueblos Mágicos de Jalisco: lluvias, tormentas o cielos despejados, te contamos qué prepararte para tu visita.Si estás pensando en visitar hoy, 20 de septiembre, alguno de estos lugares, te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), temperaturas máximas de 35 a 40 °C; asimismo, se esperan vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua*** * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS