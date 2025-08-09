Policías aseguran rancho en Teocaltiche tras agresión

Un nuevo hecho delictivo se registró en el municipio de Teocaltiche, sumándose a los incidentes en lo que va del año.

La Secretaría de Seguridad del Estado informó que aseguraron un rancho tras una agresión a balazos por parte de civiles armados, en hecho ocurrido la tarde de este sábado en aquel municipio.

Alrededor de las 18:00 horas, elementos de la Policía Regional realizaban un recorrido de vigilancia en la brecha que conduce a la delegación José de Jesús Aguirre cuando fueron agredidos por civiles armados al pasar por el exterior de un rancho.

Los agresores se encontraban parapetados en su interior, según los oficiales estatales, por lo que estos últimos repelieron la agresión.

Los civiles, al verse reducidos en cantidad, escaparon por la parte trasera, perdiéndose entre la llanura.

Por lo tanto, los policías estatales recibieron apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para las labores búsqueda de los presuntos causantes.

No hubo personal lesionado, mientras que el rancho donde se dio la agresión fue asegurado, localizando aparentemente armas de fuego en el lugar.

YC