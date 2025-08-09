Tormenta tropical Ivo: Esta será su trayectoria el 10 y 11 de agosto

La tormenta tropical Ivo, el noveno ciclón de la temporada, que se formó el pasado miércoles en el océano Pacífico, frente a las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca, continúa su trayectoria por el territorio mexicano para este fin de semana.

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la tormenta tropical Ivo se desplazará al suroeste de la península de Baja California, debilitándose gradualmente.

El SMN advierte que debido a su circulación y desprendimientos nubosos, se mantendrá la probabilidad de chubascos y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Baja California Sur.

Mientras que en el pronóstico de de 72 a 96 horas, del lunes 11 al miércoles 13 de agosto de 2025 del SMN, ya no se tiene contemplada la tormenta tropical Ivo como un sistema que afecte al territorio mexicano, sin embargo, el monzón mexicano e inestabilidad en altura mantendrá la probabilidad lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste del país.

Además un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en dichas regiones.

Por su parte otro canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura que se extenderá desde el noreste hasta el occidente del territorio nacional, divergencia, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas.

A su vez, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Asimismo, se mantendrá la onda de calor en Nuevo León y Tamaulipas.

