Bryan Adams traerá su gira "Roll With The Punches" a la Arena Guadalajara

El legendario músico canadiense Bryan Adams regresará a México con una serie de conciertos que prometen revivir la energía del rock clásico con su nuevo tour “Roll With The Punches”.

La cita en Guadalajara será el 28 de febrero de 2026 en la Arena Guadalajara, antes de presentarse en la Arena CDMX el 2 de marzo y en la Arena Monterrey el día 3.

Con una carrera que ha resistido el paso del tiempo, Adams continúa demostrando por qué es una de las figuras más queridas del rock internacional. Desde los años ochenta ha recorrido los escenarios del mundo con su característico sonido, acumulando éxitos que han encabezado las listas en más de 40 países.

Su trayectoria le ha valido reconocimientos como un Grammy, American Music Awards, tres nominaciones al Oscar, cinco al Globo de Oro y el título de Compañero de la Orden de Canadá, la más alta distinción civil en su país.

En 2018 se aventuró en el teatro musical al coescribir las canciones del montaje de Broadway Pretty Woman: The Musical. Más tarde, en 2022, lanzó su decimosexto álbum de estudio So Happy It Hurts, un disco que lo reafirmó como compositor de alma rockera y sensibilidad atemporal.

ESPECIAL

Su inquietud artística no se detuvo ahí. En 2023 sorprendió con el lanzamiento de Classics, un doble álbum en el que regrabó algunos de sus temas más emblemáticos, siguiendo el ejemplo de artistas como Taylor Swift. Ese mismo año editó una edición especial en tres volúmenes de su residencia en el histórico Royal Albert Hall de Londres, un proyecto que capturó la esencia de su sonido en vivo.

Más recientemente, en agosto de 2024, Adams fundó Bad Records, su propio sello discográfico independiente. Bajo este sello lanzó el sencillo doble “Rock And Roll Hell / War Machine”, acompañado de un vinilo de edición limitada y un video oficial. Este material forma parte del nuevo ciclo creativo que lo acompaña en su gira Roll With The Punches, iniciada en mayo de 2025 y que tendrá su correspondiente álbum de estudio antes de que termine el año.

Los boletos para el concierto en la Arena Guadalajara estarán disponibles en preventa para fans a partir del jueves 9 de octubre a las 10:00 horas, mientras que la venta general comenzará el viernes 10 de octubre a las 17:00 horas, a través del sistema www.superboletos.com, taquillas de la arena, Palacio de Hierro, Innova Sport y Mr. CD.

MV