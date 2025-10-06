Mujeres Bienestar 2025: Documentos que necesitas para recoger tu tarjeta en octubre

Como es bien sabido, desde el inicio de 2025, la Pensión Mujeres Bienestar —misma que entrega un respaldo financiero de 3 mil pesos cada dos meses—, está disponible en todo el territorio nacional, cubriendo a las 32 entidades federativas, y está dirigido específicamente a mujeres que tienen entre 60 y 64 años de edad.

El recurso se deposita de forma directa a través de la Tarjeta Bienestar. Además, una vez que las beneficiarias alcanzan los 65 años, son incorporadas automáticamente al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Esta es la documentación requerida

Durante una de las recientes conferencias matutinas del gobierno, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la próxima jornada de entrega de tarjetas iniciará el 7 de octubre y concluirá el 7 de noviembre. Esta fase corresponde a las personas registradas durante el periodo de agosto. Para recoger la tarjeta, se debe presentar:

Una identificación oficial vigente (original y copia),

Y el comprobante morado que se generó al realizar el registro.

La entrega se hará de forma presencial en los módulos de atención del Bienestar. Cada beneficiaria recibirá un mensaje de texto (SMS) con los detalles específicos: día, hora y ubicación donde deberá acudir. También se puede consultar la información en línea en: gob.mx/bienestar.

Para resolver cualquier inquietud relacionada con la Pensión Mujeres Bienestar, está disponible la Línea Bienestar: 800 639 42 64. También se pueden consultar novedades y comunicados en los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y en las redes sociales de Ariadna Montiel Reyes.

