Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los desprendimientos nubosos del huracán "Priscilla" —categoría 2 en la escala Saffir-Simpson—, que se sigue localizando al suroeste de Jalisco y al sur de la península de Baja California; el desplazamiento de la onda tropical número 36 sobre el sureste del país; y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México, traerán fuertes —de 25 a 50 mm— en Zacatecas, Jalisco, y Colima. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra la caída de tormenta en horas de la tarde.En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará muy nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 37 km/h. Hoy, también se reporta la caída de tormenta en el 90% de su región —con una acumulación de agua de 6.6 milímetros— en punto de la madrugada:Por último, el SMN reportó que, a las 06:00 horas, "Priscilla" aún se mantenía como huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localizó aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 415 km al oestesuroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco.Con información del SMN, IAM, y Meteored.