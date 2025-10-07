Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los desprendimientos nubosos del huracán “Priscilla” —categoría 2 en la escala Saffir-Simpson—, que se sigue localizando al suroeste de Jalisco y al sur de la península de Baja California; el desplazamiento de la onda tropical número 36 sobre el sureste del país; y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México, traerán fuertes —de 25 a 50 mm— en Zacatecas, Jalisco, y Colima. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra la caída de tormenta en horas de la tarde.

A esta lloverá hoy, 7 de octubre, en Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará muy nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 37 km/h. Hoy, también se reporta la caída de tormenta en el 90% de su región —con una acumulación de agua de 6.6 milímetros— en punto de la madrugada:

05:00 a 06:00 PM Tormenta (100%) Acumulación de agua de 3.3 milímetros 07:00 a 08:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 1.2 milímetros 09:00 PM a 12:00 AM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 2.1 milímetros

¿Dónde se localiza "Priscilla”?

Por último, el SMN reportó que, a las 06:00 horas, “Priscilla” aún se mantenía como huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localizó aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 415 km al oestesuroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO