El cierre de temporada de La Casa de los Famosos México 2025 no solo acaparó la atención en televisión nacional, sino que convirtió las redes sociales en una auténtica alharaca digital. Como ya es costumbre, los internautas no tardaron en llenar las redes con ingeniosos memes, aquí te presentamos los mejores.

Después de más de dos meses de encierro, estrategias y alianzas, los cinco finalistas se enfrentaron al veredicto del público. Mar Contreras, Shiky, Abelito, Dalílah Polanco y Aldo de Nigris fueron los últimos habitantes de la casa más observada del país.

Mar fue la primera en dejar la competencia, seguida por Shiky. Luego llegó el turno de Abelito, cuya despedida conmovió tanto dentro como fuera del foro, consolidándose como uno de los favoritos del público. Finalmente, el duelo decisivo quedó entre Dalílah y Aldo. Tras una breve tensión, Aldo de Nigris, se alzó con el triunfo de los 4 millones de pesos tras reunir más de diecinueve millones de votos.

Los mejores MEMES que dejó la gran final de La Casa de los Famosos México

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

