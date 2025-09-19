De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este viernes 19 de septiembre se prevé un cielo parcialmente nublado con momentos de claridad en la Ribera de Chapala. No se descarta la probabilidad de que aparezcan lluvias de baja intensidad, sobre todo durante la noche.

Clima Ribera de Chapala HOY viernes 19 de septiembre de 2025

Ajijic

En Ajijic se espera que predomine un cielo parcialmente nublado durante la mayor parte del día, y no se descarta la posibilidad de que caigan lluvias débiles durante las primeras horas de la mañana y ya entrada la noche.

Se estima una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

En Jocotepec se pronostica una mezcla de nubes y Sol a un cielo parcialmente nublado. A partir de las 20:00 horas es posible que se presente una lluvia de baja intensidad.

Se espera que la temperatura máxima alcance los 27° C, y la mínima los 17°.

Chapala

En Chapala es posible que se presenten lluvias de baja intensidad durante las primeras horas de la mañana y en la noche. Para el resto del día se pronostica un cielo parcialmente cubierto con momentos de Sol.

Se prevé una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

Se espera que en Ocotlán predomine un cielo parcialmente nublado. No se descarta la posibilidad de que se presente una lluvia débil durante la noche.

En cuanto a temperatura, se estima una máxima de 27° y una mínima de 16°.

