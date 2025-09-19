A raíz de dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico —una localizada frente a las costas de Oaxaca y otra al suroeste de Baja California Sur—; la onda tropical número 33 que se desplaza sobre el sur y poquito a poco hacia el centro del país; una vaguada en altura sobre el sureste del golfo de México; y la habitual humedad del golfo de México, el océano Pacífico y el mar Caribe, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Campeche, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta se presentará una copiosa caída de lluvia eléctrica.

A esta lloverá hoy, 19 de septiembre, en Puerto Vallarta

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 23 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 10 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:

01:00 a 02:00 PM Tormenta (90%) Acumulación de agua de 1.6 mm 03:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.2 mm 04:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 0.6 mm 05:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 2.2 mm 06:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 2.5 mm 07:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 2.1 mm 08:00 A 09:00 PM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 0.7 mm

También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

Actualización a la zona de baja presión

Según informó el SMN ayer por la tarde, cada una de las zonas de baja presión tienen 70% y 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. La primera se localiza frente a 567 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, en Jalisco, y la segunda, a 464 km al sur de Salina Cruz, en Oaxaca.

Se prevé que esta se intensifique a ciclón tropical en los próximos días, por lo que se mantiene en vigilancia.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

