A raíz de dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico —una localizada frente a las costas de Oaxaca y otra al suroeste de Baja California Sur—; la onda tropical número 33 que se desplaza sobre el sur y poquito a poco hacia el centro del país; una vaguada en altura sobre el sureste del golfo de México; y la habitual humedad del golfo de México, el océano Pacífico y el mar Caribe, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Campeche, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta se presentará una copiosa caída de lluvia eléctrica.De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 23 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 10 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.Según informó el SMN ayer por la tarde, cada una de las zonas de baja presión tienen 70% y 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. La primera se localiza frente a 567 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, en Jalisco, y la segunda, a 464 km al sur de Salina Cruz, en Oaxaca.Se prevé que esta se intensifique a ciclón tropical en los próximos días, por lo que se mantiene en vigilancia. Con información del SMN, IAM, y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO