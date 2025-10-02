El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará un repunte en las temperaturas y el pronóstico de lluvia es bajo. Aquí todos los detalles del estado del tiempo:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, al amanecer, bancos de niebla en zonas altas; cielo medio nublado; ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región; y frío en zonas altas de Michoacán. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en costas de la región . Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit y Michoacán; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Colima y Michoacán; y puntuales fuertes en zonas de Jalisco, todas acompañadas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán; Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa por la tarde . La temperatura máxima esperada es de 27-30 °C y mínimas de 16-19 °C.

Lluvia en Guadalajara

Jueves 2% de probabilidad de lluvia 29 – 16 °C Viernes 3% de probabilidad de lluvia 29 – 15 °C Sábado 21% de probabilidad de lluvia 28 – 15 °C Domingo 24% de probabilidad de lluvia 27 – 17 °C

La probabilidad de lluvia baja para estos días y repunta ligeramente el fin de semana .

Clima nacional

El ingreso de humedad al combinarse con inestabilidad de la atmósfera ocasionarán lluvias por el lado del Pacífico y sobre el sureste; lluvias fuertes en occidente, centro y sureste.

Se mantiene la vigilancia de una zona de baja presión frente a las costas del sur de México, con potencial de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días.

Jalisco, con lluvias en sobre algunas regiones. Principalmente, hacia el sur y occidente se esperan chubascos con actividad eléctrica para la tarde y noche .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

OA