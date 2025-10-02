El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió que al menos cinco estados de la República Mexicana registrarán lluvias puntuales intensas este jueves 2 de octubre.

Para hoy, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Guerrero y la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guerrero; muy fuertes en Michoacán, Colima y Nayarit; fuertes en Jalisco, e intervalos de chubascos en Sinaloa.

Por otra parte, el aporte de aire húmedo del mar Caribe y golfo de México, generado por un canal de baja presión en el sureste mexicano y una baja presión sobre el suroeste del golfo de México, mantendrán las condiciones para lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz; y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Por su parte, canales de baja presión sobre el interior del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes en Puebla, Estado de México, Hidalgo y San Luis Potosí; intervalos de chubascos en Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro, Tamaulipas y Durango; así como lluvias aisladas en zonas de Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua y Sonora.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, y muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas de Sinaloa.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas pronosticadas, podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, descargas eléctricas y caída de granizo, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Pronóstico de lluvias para hoy 02 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (norte, oeste y este), Chiapas (norte, sur y este), Tabasco (sur y este) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Estado de México. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Querétaro, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Guanajuato.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

