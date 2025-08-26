Clima Ribera de Chapala: ¿A qué hora es posible que llueva este martes?

De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, algunas zonas de la Ribera de Chapala cuentan con posibilidades de lluvias vespertinas y nocturnas. Estos eventos podrían venir acompañados de descargas eléctricas. Conoce la probabilidad de lluvia por hora en Ajijic, Jocotepec, Chapala y Ocotlán a continuación.

Clima Ribera de Chapala HOY martes 26 de agosto de 2025

Ajijic

De acuerdo con Meteored, durante las primeras horas de este martes existe una baja probabilidad de lluvia en Ajijic. Posteriormente, se espera una combinación de nubes y claros. Durante la tarde y en la noche es posible que se presenten tormentas acompañadas de actividad eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 8:00 30% 9:00 30% 14:00 30% 17:00 50% 20:00 70% 23:00 40%

Se prevé una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

Jocotepec arranca el día con un cielo parcialmente nublado, aunque se prevé que se despeje un poco con el transcurso de las horas. La probabilidad de lluvia se concentra en horas de la tarde y la noche. Estos eventos podrían venir acompañados de descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 14:00 40% 17:00 60% 20:00 50% 23:00 40%

Se espera una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 17°.

Chapala

En la mañana y durante las primeras horas de la tarde se espera una combinación de nubes y claros a un cielo parcialmente nublado. Avanzada la tarde y durante la noche es posible que se presenten precipitaciones con descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 50% 20:00 70% 23:00 40%

En cuanto a la temperatura, se prevé una máxima de 24° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

Durante la mañana en Ocotlán predominará un cielo parcialmente nublado, y en la tarde se esperan tormentas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 70% 20:00 70%

Se estima una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 16°.

