La Comisaría de Seguridad de Guadalajara informó a través de su perfil oficial de Facebook los resultados tras nueve acciones distintas realizadas del lunes 18 al domingo 24 de agosto. A continuación enlistamos las diez detenciones.

En la colonia Quinta Velarde, oficiales del Escuadrón Motorizado Gamas, en coordinación con la Guardia Nacional, detuvieron a un presunto narcomenudista que viajaba en un taxi con alrededor de 28 kilos de aparente marihuana en dos maletas. El conductor de dicho automóvil habría pedido la intervención de los uniformados, quien indicó que de las maletas se desprendía un olor característico de dicha droga. El sujeto fue detenido y el cargamento asegurado.

En las inmediaciones de la Preparatoria 1, en el Centro Histórico de Guadalajara, ciclopolicías aprehendieron a un presunto narcomenudista que portaba cerca de 160 gramos de presunta marihuana distribuida en paquetes. Fue asegurado tras sorprenderlo fumando un cigarrillo de este vegetal. La acción fue parte del Operativo Sendero Seguro.

Con el Operativo Puma se realizaron las siguientes tres acciones:

En S an Miguel de Huentitán , oficiales del Escuadrón Motorizado Gamas detuvieron a un hombre que portaba un revolver con un tiro útil. Tras completar la revisión se le confiscó un envoltorio con presunta marihuana

, oficiales del detuvieron a Tras completar la revisión se le confiscó un envoltorio con presunta marihuana En Lomas de Polanco , oficiales motorizados aprehendieron a un hombre con un arma de fuego tipo pluma con un cartucho útil. El sujeto fue asegurado tras fumar aparente droga en una pipa de cristal.

, oficiales motorizados tipo pluma con un cartucho útil. El sujeto fue asegurado tras fumar aparente droga en una pipa de cristal. En El Dean, elementos detuvieron a un hombre que llevaba un arma de fuego hechiza con un tiro útil. Fue asegurado luego de que oficiales lo vieron manipulando dicha arma en Valdez Téllez, entre Imprenta y Litografía.

Por otro lado, con el Operativo Negocio en Contacto se atendieron:

En la Colonia Vallarta San Jorge se detuvo a dos presuntos roba depósitos que amenazaron con un cuchillo al dependiente de una tienda de autoservicio y le exigieron un depósito de 10 mil pesos. Elementos lograron atender la alarma cuando los sujetes intentaban darse a la huida.

En la Colonia La Esperanza, se detuvo a un hombre que entró a robar la caja registradora de una farmacia con cerca de $700 pesos.

En Medrano se aprehendió a una presunta paquera de 66 años que habría robado una treintena de prendas de un comercio de la zona con monto final de 6 mil pesos. Al ser detenida se registró que cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes por robo.

Elementos del grupo Libras detuvieron a una mujer que presuntamente alteró el orden en la Catedral Metropolitana de Guadalajara en el Centro Histórico. La persona ingresó al recinto gritando e insultando y arrojó una piedra al altar, por lo que fue asegurada.

