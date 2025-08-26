De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano; canales de baja presión; la onda tropical número 25 que se traslada sobre el occidente; el desplazamiento de la onda tropical número 26 sobre el sureste y sur del país; y una vaguada en altura que se extenderá también sobre el oriente y sur: acarrearán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el centro y el sur de Sinaloa, Nayarit, el oeste de Jalisco, el norte de Colima, el oriente de Puebla, el centro y el sur de Veracruz, el norte de Oaxaca, y el oeste de Tabasco y Chiapas. En Puerto Vallarta, se espera gran caída de tormenta en horas de la tarde.En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 25 km/h. Se prevé tormenta, con una acumulación de agua de 6 milímetros, en el 70% de su región. Además de oleaje de hasta 3 metros en sus costas. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se espera un lunes con chubascos y tormentas eléctricas finalizando la tarde, algunas de las cuales serán puntualmente intensas.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO