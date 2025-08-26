Martes, 26 de Agosto 2025

Jalisco

En Puerto Vallarta se avecina la tormenta eléctrica por la tarde

Entérate del clima que le aguarda a la urbe vallartense en esta jornada

Por: Ámbar Orozco

En Puerto Vallarta se prevé tormenta, con una acumulación de agua de 6 milímetros, en el 70% de su región. Además de oleaje de hasta 3 metros en sus costas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano; canales de baja presión; la onda tropical número 25 que se traslada sobre el occidente; el desplazamiento de la onda tropical número 26 sobre el sureste y sur del país; y una vaguada en altura que se extenderá también sobre el oriente y sur: acarrearán lluvias puntuales intensas  —de 75 a 150 milímetros— en el centro y el sur de Sinaloa, Nayarit, el oeste de Jalisco, el norte de Colima, el oriente de Puebla, el centro y el sur de Veracruz, el norte de Oaxaca, y el oeste de Tabasco y  Chiapas.  En Puerto Vallarta, se espera gran caída de tormenta en horas de la tarde.

¿Lloverá hoy 26 de agosto en Puerto Vallarta?

En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena  Meteored, el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 25 km/h. Se prevé tormenta, con una acumulación de agua de 6 milímetros, en el 70% de su región. Además de oleaje de hasta 3 metros en sus costas. 

03:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.2 mm
04:00 a 05:00 PM Tormenta (90%) Acumulación de agua de 4.9 mm
06:00 a 07:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.9 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se espera un lunes con chubascos y tormentas eléctricas finalizando la tarde, algunas de las cuales serán puntualmente intensas.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

