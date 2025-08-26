El día de ayer, elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan parte del Escuadrón Motorizado Jaguares realizaron la detención de dos personas en la colonia Puerta de Hierro.

Los oficiales realizaban su recorrido de vigilancia sobre los cruces de avenida Patria y Real Acueducto, en la colonia mencionada, cuando vieron a dos sujetos a bordo de un vehículo que, al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad, mostraron una actitud inusual. Por ello, fueron interceptados.

Tras su registro, les fue localizada y asegurada un arma de fuego con varios cartuchos útiles por lo que fueron puestos en custodia.

Los sujetos de 18 y 21 años de edad fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

