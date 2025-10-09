Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las bandas nubosas de la tormenta “Priscilla” —cuyo desplazamiento es paralelo a la costa occidental de Baja California Sur—; una zona de baja presión que podría volverse el ciclón tropical “Raymond”, frente a las costas de Guerrero y Michoacán; la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano; y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, traerán fuertes lluvias —de 25 a 50 mm— en Baja California Sur, Jalisco y Colima. En Puerto Vallarta se espera la caída de tormenta ligera.

A esta lloverá hoy, 9 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá parcialmente nublado, además de temperaturas que oscilarán de los 31 a los 26 grados centígrados y ráfagas de viento Sur que correrán a 17 km/h. Por igual, se registra la caída de tormenta ligera —con una acumulación de agua de 5.9 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

06:00 a 08:00 PM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 1.2 mm 09:00 a 10:00 PM Tormenta (90%) Acumulación de agua de 3.7 mm

También se reporta oleaje de 1 a 2.5 metros en los litorales de Jalisco.

¿Dónde se halla el posible ciclón tropical “Raymond”?

Por último, el SMN reportó que, a las 06:00 horas, una zona de baja presión presentó 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Esta se localizó a 130 kilómetros al sur de Acapulco, en Guerrero, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h. En caso de evolucionar a tormenta, pasaría a llamarse “Raymond”, la número 17 de la temporada del Pacífico.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO