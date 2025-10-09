Arranca la Expo Ganadera con 70 años de tradición

La fiesta del campo más importante de México ya está en marcha. Desde este 8 de octubre y hasta el 2 de noviembre, la Expo Ganadera Jalisco 2025 abre sus puertas para recibir a miles de familias que buscan disfrutar de música, gastronomía, exhibiciones y tradición.

Durante la inauguración, José Antonio Ruelas Pérez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, destacó que esta edición celebra 70 años de historia y reconoció el trabajo de los criadores de ganado de registro.

“Su dedicación y entrega hacen posible el mejoramiento genético, esencia de esta Expo. No se trata sólo de mostrar animales bonitos o gordos, sino de avanzar hacia ejemplares más eficientes, productivos y mejor adaptados”, afirmó.

Ruelas Pérez anunció que este año regresan las exhibiciones de ganado porcino y aves exóticas, además de la muestra de más de tres mil quinientas cabezas de ganado. Los domingos habrá charreadas, espectáculos ecuestres, subastas y eventos artísticos, junto con una amplia oferta gastronómica en la zona comercial, con productos típicos de todo el estado.

Para los más pequeños, la granjita ganadera destinará su taquilla a la Fundación Nariz Roja, que apoya a personas con cáncer; además, se realizarán colectas y rifas para esta causa.

El dirigente destacó las renovaciones en las instalaciones, como la rehabilitación del lienzo charro y la pintura de todo el perímetro, con el propósito de ofrecer mayor comodidad a visitantes y expositores.

También advirtió sobre los retos del sector ganadero, como el riesgo del gusano barrenador y la importación de becerros que afectan los precios.

“Desafortunadamente tenemos el riesgo del gusano barrenador del ganado y cada vez se acerca más a nuestro lado”, apuntó.

Reconoció que por otro lado, la “importación de becerros de la frontera sur que sigue poniendo en aprietos a nuestros hatos y claro, a las más de 70 mil toneladas que ingresan de Brasil. Estas acciones representan un riesgo real para nuestros precios y para la sanidad de nuestro hato nacional”, advirtió el dirigente.

Finalmente, agradeció el apoyo de la alcaldesa de Tlajomulco, Laura Imelda Pérez Segura, y del gobernador Pablo Lemus, y aseguró que la Unión Ganadera continuará impulsando proyectos estratégicos en beneficio del sector.

Además, aseguró: “daremos continuidad a los diferentes proyectos estratégicos que tenemos tanto nuestra Unión Ganadera, como de algunas Asociaciones Ganaderas”.

