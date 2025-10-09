Jueves, 09 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Arranca la Expo Ganadera con 70 años de tradición

Del 8 de octubre al 2 de noviembre se realiza la exhibición de ganado más importante de Jalisco, además de espectáculos ecuestres y artísticos

Por: El Informador

Ganaderos de Jalisco celebran su feria tradicional con un ambiente económico lleno de retos, entre ellos evitar la expansión al gusano barrenador. ESPECIAL

Ganaderos de Jalisco celebran su feria tradicional con un ambiente económico lleno de retos, entre ellos evitar la expansión al gusano barrenador. ESPECIAL

La fiesta del campo más importante de México ya está en marcha. Desde este 8 de octubre y hasta el 2 de noviembre, la Expo Ganadera Jalisco 2025 abre sus puertas para recibir a miles de familias que buscan disfrutar de música, gastronomía, exhibiciones y tradición.

Durante la inauguración, José Antonio Ruelas Pérez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, destacó que esta edición celebra 70 años de historia y reconoció el trabajo de los criadores de ganado de registro.

“Su dedicación y entrega hacen posible el mejoramiento genético, esencia de esta Expo. No se trata sólo de mostrar animales bonitos o gordos, sino de avanzar hacia ejemplares más eficientes, productivos y mejor adaptados”, afirmó.

Ruelas Pérez anunció que este año regresan las exhibiciones de ganado porcino y aves exóticas, además de la muestra de más de tres mil quinientas cabezas de ganado. Los domingos habrá charreadas, espectáculos ecuestres, subastas y eventos artísticos, junto con una amplia oferta gastronómica en la zona comercial, con productos típicos de todo el estado.

Para los más pequeños, la granjita ganadera destinará su taquilla a la Fundación Nariz Roja, que apoya a personas con cáncer; además, se realizarán colectas y rifas para esta causa.

El dirigente destacó las renovaciones en las instalaciones, como la rehabilitación del lienzo charro y la pintura de todo el perímetro, con el propósito de ofrecer mayor comodidad a visitantes y expositores.

También advirtió sobre los retos del sector ganadero, como el riesgo del gusano barrenador y la importación de becerros que afectan los precios.

“Desafortunadamente tenemos el riesgo del gusano barrenador del ganado y cada vez se acerca más a nuestro lado”, apuntó.

Reconoció que por otro lado, la “importación de becerros de la frontera sur que sigue poniendo en aprietos a nuestros hatos y claro, a las más de 70 mil toneladas que ingresan de Brasil. Estas acciones representan un riesgo real para nuestros precios y para la sanidad de nuestro hato nacional”, advirtió el dirigente.

Finalmente, agradeció el apoyo de la alcaldesa de Tlajomulco, Laura Imelda Pérez Segura, y del gobernador Pablo Lemus, y aseguró que la Unión Ganadera continuará impulsando proyectos estratégicos en beneficio del sector.

Además, aseguró: “daremos continuidad a los diferentes proyectos estratégicos que tenemos tanto nuestra Unión Ganadera, como de algunas Asociaciones Ganaderas”.
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones