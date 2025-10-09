Desde niña, Margarita Aranguren de Alfaro soñaba con servir a los demás sin esperar nada a cambio. Acompañaba a su madre a todos los lugares donde realizaba labores de beneficencia. Fue ahí donde aprendió, por convicción y por herencia, a ocuparse de los demás.

“Maga”, como le dicen con cariño, es una persona cuyo corazón es un faro de esperanza para los más necesitados. Una mujer que, con su inagotable dedicación, ha abierto caminos hacia la educación y las oportunidades para los más desprotegidos.

“Para mí, la responsabilidad social es algo muy importante. Siempre recuerdo la frase de Juan Pablo II, que decía que la riqueza tiene siempre una hipoteca social… y así he tratado de vivirla desde el fondo de mi alma. Por eso me he comprometido a trabajar en tantas asociaciones”.

Tras concluir la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Guadalajara, comenzó a colaborar en una escuela técnica enfocada en mujeres de la Colonia San Onofre -una de las más marginadas de la ciudad en épocas pasadas-, donde además de realizar donativos económicos, impulsaba la educación de las alumnas.

Posteriormente participó en la Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara, ubicada en la Colonia Las Águilas, donde ha colaborado durante 40 años y, desde hace dos décadas, funge como presidenta del Consejo.

“En aquel entonces eran sólo niñas, y ahora es para niños y niñas. Tenemos muchas que entraron desde la primaria… algunas ya cursaron la secundaria en una escuela normal, otras la preparatoria, pero muchas ya tienen carrera. Eso es una gran satisfacción para nosotros”. Durante esos años, por esta escuela han pasado más de 500 alumnas.

Más tarde participó con las ex alumnas de los diferentes Colegios del Sagrado Corazón y en la Asociación Ayuda Mutua, donde el año pasado fungió como presidenta.

También ha colaborado en el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), donde durante muchos años fue consejera y dedicaba tiempo a visitar las diferentes dependencias del organismo.

“Recuerdo que una vez hicimos una rifa: nos regalaron una casa y se vendían los boletos a 100 pesos. Del total, 50 pesos se quedaban en la asociación que los vendía, y los otros 50 eran para los gastos de la institución. Fue algo muy satisfactorio”.

Además, participó en la creación del Premio IJAS, que reconocía a diferentes asociaciones que presentaban proyectos para obtener recursos para los más desprotegidos. “Esos trabajos se premiaban con 300 mil pesos para cada asociación, tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en otros municipios de Jalisco”.

Doña Margarita Aranguren de Alfaro nació en San Pedro Tlaquepaque. Es la octava hija de Luis Aranguren Sáinz e Isabel Castiello.

Por su trayectoria, ayer recibió el reconocimiento de “Benefactor Social 2025”, como parte del Premio Jalisco a la Generosidad, otorgado por el Banco de Alimentos de Guadalajara y el Gobierno del Estado. El objetivo es distinguir la labor de instituciones y benefactores que, con su compromiso y sensibilidad social, contribuyen al bienestar de las personas en situación vulnerable y fortalecen la cultura de la solidaridad en Jalisco.

El evento, realizado en el Teatro Degollado, fue encabezado por José Luis González Íñigo, presidente del Banco de Alimentos de Guadalajara, y Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco.

CT