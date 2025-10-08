Este miércoles 8 de octubre, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informó en un comunicado que, con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad educativa y debido al pronóstico de lluvias provocadas por la tormenta tropical "Jerry", se suspenden actividades académicas presenciales en 5 mil 875 escuelas de los municipios correspondientes a las sierras Norte y Nororiental.

Los municipios donde no habrá clases hoy martes son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Chiconcuautla, Chignahuapan, Coatepec, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla, Zongozotla.

Tampoco habrá clases en escuelas de Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza, Zoquiapan.

La secretaría informó que las y los estudiantes de todos los niveles educativos, desde educación preescolar, hasta superior, recibirán clases a distancia, con actividades que realizarán en sus casas con tareas, libros de texto y actividades académicas correspondientes a su avance.

La suspensión se aplicará para los días 8 y 9 de octubre, y se espera que a partir del 10 de octubre, las y los estudiantes se incorporen a las aulas, siempre y cuando las condiciones del clima lo permitan.

La dependencia pide a madres, padres, tutores, docentes y directivos mantenerse al pendiente de la información emitida por las autoridades oficiales, seguir las recomendaciones, y priorizar la seguridad de niñas, niños y jóvenes en todo momento.

Señalan que se trabaja de manera permanente con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres del estado de Puebla, para dar seguimiento puntual a los cambios climáticos y garantizar el derecho a la educación.

¿Dónde está la tormenta tropical "Jerry" y cómo afecta el clima en México?

De acuerdo con el corte de las 09:00 horas de hoy miércoles 8 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la tormenta tropical "Jerry", formada en el Atlántico Central, se encuentra a 4 mil 640 km al este de Cancún, Quintana Roo. El fenómeno se mueve a 39 km/h con dirección al oeste, y al momento presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h con rachas de 95 km/h.

Hasta el momento, el fenómeno no representa peligro directo para el país.

