¿Qué exigen los productores de maíz? Aquí te decimos

Al momento la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no ha realizado ningún ofrecimiento más alla de convocar a mesas de diálogo

Desde ayer se registraron bloqueos por productores de maíz en carreteras y autopistas de varios estados del país como Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, entre otros. Aquí te explicamos cuáles son sus peticiones.

Actualmente existe un desplome en los precios internacionales del maíz derivado de la sobreproducción tanto en México como en los principales países productores como Estados Unidos, China, Brasil, India, Argentina, entre otros.

En México el precio pagado al productor ronda entre los 4 mil 500 a 5 mil pesos por tonelada.

Los productores piden que les paguen 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, una cantidad similar a la que les pagaron el año pasado.

Para compensar los maiceros piden al gobierno federal un apoyo cercano a los 2 mil 500 pesos.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal no ha realizado oficialmente ningún ofrecimiento solamente convocó a mesas de diálogo con los productores.

