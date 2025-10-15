Jetour Soueast Guadalajara inaugura frente a Plaza Galerías

Jetour Soueast Guadalajara organizó una gran inauguración de su nueva agencia automotriz en la Perla Tapatía.El anfitrión recibió a los invitados cordialmente, quienes fueron testigos del corte de listón, para después hacer un recorrido por la agencia, la cual recibió una bendición y fue cubierta con agua bendita.Jetour Soueast Guadalajara es una marca innovadora, con tecnología, confort y potencia, que muestra una nueva gama de vehiculos como la nueva Jetour T2 i-Dm hybrid power y la Soueast S06 i-Dm hybrid power.Los asistentes disfrutaron de un coctel con mixología, una barra de gastronomía mixta, mixología con infusiones y la música de Beats by Kevin Haro.Jetour Soueast Guadalajara es la agencia más grande en Jalisco así como su taller de servicio y refacciones. Dicha agencia llega a tierras mexicanas para revolucionar la industria con sus vehiculos de alta tecnologia, confor y diseño con mucha potencia y ahorro de energía a un excelente precio.Av. Vallarta 5500 frente a Plaza Galerías.WhatsApp: 33 18 95 93 72.Facebook: Jetour Soueast GuadalajaraInstagram: @jetour.soueast.guadalajaraTik Tok: Jetour Soueast GuadalajaraCP