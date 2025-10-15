Jetour Soueast Guadalajara inaugura frente a Plaza Galerías

Jetour Soueast Guadalajara organizó una gran inauguración de su nueva agencia automotriz en la Perla Tapatía.

El anfitrión recibió a los invitados cordialmente, quienes fueron testigos del corte de listón, para después hacer un recorrido por la agencia, la cual recibió una bendición y fue cubierta con agua bendita.

Inauguración Jetour Soueast Guadalajara Galerías. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Jetour Soueast Guadalajara es una marca innovadora, con tecnología, confort y potencia, que muestra una nueva gama de vehiculos como la nueva Jetour T2 i-Dm hybrid power y la Soueast S06 i-Dm hybrid power.

Los asistentes disfrutaron de un coctel con mixología, una barra de gastronomía mixta, mixología con infusiones y la música de Beats by Kevin Haro.

Jorge Benavides. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Jetour Soueast Guadalajara es la agencia más grande en Jalisco así como su taller de servicio y refacciones. Dicha agencia llega a tierras mexicanas para revolucionar la industria con sus vehiculos de alta tecnologia, confor y diseño con mucha potencia y ahorro de energía a un excelente precio.

Nancy Gálvez, André Fernández, Giselle Fernández y Edgar Fernández. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Evento: Inauguración Jetour Soueast Guadalajara Galerías. Lugar: Av. Vallarta 5500 frente a Plaza Galerías. Fecha: 9 de octubre de 2025. Invitados: Alrededor de 70.

Manuel Huerta y Rafael Estrada. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Jetour Soueast Guadalajara Galerías

Av. Vallarta 5500 frente a Plaza Galerías.

WhatsApp: 33 18 95 93 72.

Facebook: Jetour Soueast Guadalajara

Instagram: @jetour.soueast.guadalajara

Tik Tok: Jetour Soueast Guadalajara

CP