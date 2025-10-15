Miércoles, 15 de Octubre 2025

Estos conciertos en CDMX están al 2x1 en Superboletos

Quince conciertos al 2x1 solo hoy 15 de octubre a través de Superboletos

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Quince conciertos están al 2x1 en Ciudad de México en Superboletos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del segundo miércoles 2x1 en Superboletos el día de hoy 15 de octubre. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 62 conciertos y eventos entre los que se encuentran eventos en Ciudad de México (CDMX), Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí. Para el centro del país, este miércoles Superboletos ofrece 15 conciertos bajo la promoción.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en CDMX a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

  • Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1
  • Selecciona tus lugares en cantidades pares
  • La promoción se aplicará antes de pagar
  • Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Guadalajara en Superboletos

Fecha  Artista  Recinto
17 de octubre 30 Aniversario de Alacranes Arena CDMX
19 de octubre Bely y Beto Arena CDMX
22 de octubre This is Michael Arena CDMX
24 de octubre Beret   Arena CDMX
24 de octubre 90s Pop Tour El Antro Auditorio Nacional
2 de noviembre Luli Pampin Arena CDMX
8 de noviembre Nigga   Arena CDMX
13 de noviembre Marca registrada Arena CDMX
15 de noviembre BXS Brindis por siempre Arena CDMX
21 de noviembre Despechadas   Arena CDMX
28 de noviembre Salsa Cumbión Arena CDMX
29 de noviembre Matute - Disco Stereo Arena CDMX
30 de noviembre  Picus - Dreams Arena CDMX
13 de diciembre El mundo de Fede Vigevani  Arena CDMX
3 de febrero Manuel Carrasco Auditorio Nacional

  

