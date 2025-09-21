Domingo, 21 de Septiembre 2025

¿Lloverá por la noche en GDL? Pronóstico del clima para hoy, 21 de septiembre

Para este domingo 21 de septiembre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 21 de septiembre se prevé temperaturas máximas de 25 grados centígrados por la noche. UNSPLASH/ M. Petrucci

El día de hoy, domingo 21  de septiembre, de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, aunado a la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, interactuarán con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, generando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Por otro lado, según Meteored, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé temperaturas máximas de 28 grados centígrados y minímas de 16 grados centígrados. 

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 21 de septiembre por la noche?

De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé cielo despejado por la noche en la AMG. Con temperaturas minímas de 20 grados y máximas de 25 grados centígrados. 

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 21 de septiembre?

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  25 grados centígrados Soleado
20:00  24 grados centígrados Cielo despejado
21:00  22 grados centígrados Cielo despejado
22:00  21 grados centígrados Cielo despejado
23:00  20 grados centígrados Cielo despejado

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

