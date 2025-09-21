El día de hoy, domingo 21 de septiembre, de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, aunado a la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, interactuarán con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, generando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.Por otro lado, según Meteored, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé temperaturas máximas de 28 grados centígrados y minímas de 16 grados centígrados. De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé cielo despejado por la noche en la AMG. Con temperaturas minímas de 20 grados y máximas de 25 grados centígrados. Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS