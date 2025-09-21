Realizan desfile en Tlaquepaque por el Grito de Independencia

Con la presencia de la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y de autoridades federales, estatales y municipales, se llevó a cabo con éxito el tradicional Desfile Cívico Militar 2025, conmemorativo al 215 Aniversario de la Independencia de México.

En un ambiente familiar y patriótico, miles de asistentes se dieron cita en las calles de Marcelino García Barragán y Niños Héroes, ubicadas en el corazón de este Pueblo Mágico, para presenciar y disfrutar de este colorido desfile que reunió a 37 contingentes de las tres órdenes de gobierno, escuelas municipales, asociaciones civiles y de charrería.

Desfile donde participaron tres mil 500 personas, mujeres de diferentes corporaciones y elementos pertenecientes al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Vial, Secretaría de Seguridad de Jalisco, Protección Civil y Bomberos del estado, Policía y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, así como médicos y paramédicos de la Cruz Verde municipal y binomios caninos, que fueron los favoritos de las niñas y niños presentes.

También, se tuvo la participación de alumnas y alumnos de diferentes escuelas primarias y secundarias del municipio, del personal de la Cruz Roja Mexicana, asociaciones civiles, del Pentatlón Deportivo Militarizado y Charros de Jalisco.

Después de alrededor de una hora, concluyó este tradicional desfile, lleno de emociones entre las y los asistentes, ya que es un acto que conmemora el inicio de la lucha por la Independencia, busca rendir homenaje a los héroes nacionales y fortalecer la unidad como mexicanos.

