Realizan desfile en Tlaquepaque por el Grito de Independencia

Este domingo se llevó a cabo el tradicional Desfile Cívico Militar 2025, conmemorativo al 215 Aniversario de la Independencia de México

Por: Jorge Velazco

El desfile es un acto que conmemora el inicio de la lucha por la Independencia. ESPECIAL

Con la presencia de la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y de autoridades federales, estatales y municipales, se llevó a cabo con éxito el tradicional Desfile Cívico Militar 2025, conmemorativo al 215 Aniversario de la Independencia de México.

En un ambiente familiar y patriótico, miles de asistentes se dieron cita en las calles de Marcelino García Barragán y Niños Héroes, ubicadas en el corazón de este Pueblo Mágico, para presenciar y disfrutar de este colorido desfile que reunió a 37 contingentes de las tres órdenes de gobierno, escuelas municipales, asociaciones civiles y de charrería. 

Desfile donde participaron tres mil 500 personas, mujeres de diferentes corporaciones y elementos pertenecientes al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Vial, Secretaría de Seguridad de Jalisco, Protección Civil y Bomberos del estado, Policía y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, así como médicos y paramédicos de la Cruz Verde municipal y binomios caninos, que fueron los favoritos de las niñas y niños presentes. 

También, se tuvo la participación de alumnas y alumnos de diferentes escuelas primarias y secundarias del municipio, del personal de la Cruz Roja Mexicana, asociaciones civiles, del Pentatlón Deportivo Militarizado y Charros de Jalisco. 

Después de alrededor de una hora, concluyó este tradicional desfile, lleno de emociones entre las y los asistentes, ya que es un acto que conmemora el inicio de la lucha por la Independencia, busca rendir homenaje a los héroes nacionales y fortalecer la unidad como mexicanos.

MB
 

