¿Cómo protegerte de las llamadas de números desconocidos?

Por desgracia, actualmente, los fraudes telefónicos se han propagado y es fácil caer en uno de ellos. Por tal razón es importante saber cómo operan a manera de prevenir y no ser víctima de estos delitos.Los ciberdelincuentes encuentran diferentes maneras de engañar a las personas por medio del celular. Un ejemplo de esto son las llamadas de números desconocidos, que pueden terminar en una estafa o extorsión.Aunque, las llamadas de números desconocidos que las personas reciben no siempre son estafas o extorsiones, también pueden tener fines de spam o publicidad.A pesar de ello, es importante que no las respondas ni las devuelvas. Además, te recomendamos aplicar estas medidas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México:Si las llamadas persisten, existe la opción de solicitar a tu compañía un cambio de número telefónico y denunciar los contactos que te hostigan con frecuencia ante la SSPC, marcando al 088.Asimismo, en sitios de internet como Truecaller o VerificaMex puedes intentar rastrear de dónde proviene la LADA del número que te marcó y revisar si tiene reportes de fraudes.