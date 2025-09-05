De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a los desprendimientos nubosos de “Lorena”; el monzón mexicano; la onda tropical número 30 sobre el occidente; el ingreso de humedad procedente de ambos océanos; y una vaguada en altura sobre el oriente y sureste del país, traerán lluvias fuertes —de 25 a 50 mm— en Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se espera la caída de una enorme tormenta por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 27 y 16 grados centígrados, y el viento Sur alcanzará una velocidad de hasta 25 km/h.

¿A qué hora lloverá este 5 de septiembre en Guadalajara?

En la iracunda urbe tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra harta caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 13 mm— en el 80% de su región en las siguientes horas:

01:00 a 02:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.2 mm 05:00 PM Lluvia (50%) Acumulación de agua de 0.3 mm 06:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 2.2 mm 07:00 PM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 1.4 mm

El pronóstico indica que la tormenta prevalecerá por la noche.

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

