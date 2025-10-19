El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, hizo un llamado a los feligreses a honrar a sus santos y difuntos.

“Lo que la Iglesia promueve es precisamente lo que, por tradición muy arraigada, tenemos en nuestra cultura: el reconocimiento y la devoción a los santos, a todos los hombres, mujeres, niños, adolescentes y religiosos que han vivido su vida de manera ejemplar y que se nos proponen como motivantes para mejorar nuestra vida”, comentó Robles Ortega.

“Junto con eso, también el reconocimiento, la memoria y la veneración de nuestros difuntos. Esa es nuestra cultura, esas son nuestras tradiciones y sí, la Iglesia trabaja porque se mantengan en la mente y en la práctica de los fieles”, añadió.

El cardenal dijo que se deben mantener esta cultura y tradición de honrar a santos y difuntos que vivieron su vida de manera ejemplar.

“Las familias juegan un papel muy importante en la transmisión de esos valores a los pequeños”, agregó.

El próximo sábado 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y, el 2 de noviembre, el Día de Muertos.

Según el calendario católico, el 1 de noviembre fue designado como el Día de Todos los Santos y corresponde a los niños o “muertos chiquitos”, mientras que el 2 de noviembre es llamado el Día de los Muertos, es decir, de todos los adultos.

