Elementos de la Policía Regional adscritos a la Secretaría de Seguridad de Jalisco rescataron a una mujer que era víctima de secuestro virtual en Teocaltiche, y por la cual los presuntos criminales exigían a su hermano una suma de dinero por su supuesta liberación.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Juárez, cuando el hermano de la víctima pidió ayuda a los oficiales. Éste les refirió que había recibido varias llamadas de extorsión en la que le exigían cierta cantidad de dinero en efectivo a cambio de no hacerle daño a su hermana, quien no respondía el teléfono y no estaba en su domicilio.

Los uniformados le pidieron que no hiciera ningún depósito y le explicaron que su hermana podría estar involucrada en un secuestro virtual, por lo cual la mantenían incomunicada. Por ello, se estableció un operativo de búsqueda en los puntos que frecuentaba. La mujer fue localizada en al interior del Panteón Municipal, donde estaba en una llamada telefónica.

Al encontrarse con los oficiales, ésta señaló que desde un número desconocido le llamaron con amenazas y le pidieron que saliera de su casa, que comprara un nuevo chip y lo utilizara en su celular. También le pidieron que se quedara en el panteón, mientras los presuntos criminales hacían llamadas a su hermano para exigir el dinero por la supuesta liberación.

Los oficiales brindaron las primeras atenciones a la mujer y derivaron el caso a un agente del Ministerio Público.

MF