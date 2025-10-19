Esto costará el Gas LP en Jalisco en la semana del 20 al 25 de octubre

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó las tarifas máximas del gas licuado de petróleo (Gas LP) que estarán vigentes en Jalisco del 20 al 25 de octubre de 2025. Los precios varían según el municipio y se actualizan cada semana con el propósito de proteger la economía de las familias y promover un mercado energético más transparente.

Estos ajustes semanales buscan garantizar que los consumidores paguen montos justos por el producto. Por ello, se recomienda a la población consultar de forma regular las tarifas correspondientes a su localidad, como parte de una estrategia para fortalecer la supervisión y asegurar mayor equidad en el sector.

Costos del Gas LP en Jalisco del 20 al 25 de octubre

Lagos de Moreno

Precio por kilogramo más IVA: $20.47

Precio por litro más IVA: $11.05

Puerto Vallarta

Precio por kilogramo más IVA: $20.68

Precio por litro más IVA: $11.17

El Salto

Precio por kilogramo más IVA: $29.97

Precio por litro más IVA: $10.79

Guadalajara

Precio por kilogramo más IVA: $19.97

Precio por litro más IVA: $10.79

Tonalá

Precio por kilogramo más IVA: $20.76

Precio por litro más IVA: $11.21

Tlaquepaque

Precio por kilogramo más IVA: $19.97

Precio por litro más IVA: $10.79

Tlajomulco

Precio por kilogramo más IVA: $19.97

Precio por litro más IVA: $10.79

Zapopan

Precio por kilogramo más IVA: $19.97

Precio por litro más IVA: $10.79

Zapotlán

Precio por kilogramo más IVA: $19.97

Precio por litro más IVA: $10.79

Zapotlanejo

Precio por kilogramo más IVA: $19.65

Precio por litro más IVA: $10.61

Es importante que los consumidores verifiquen que los precios aplicados por los distribuidores no excedan los límites establecidos por la CNE.

Si se presentan cobros indebidos o alguna irregularidad en la comercialización y distribución del Gas LP, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó el correo denunciasgaslp@profeco.gob.mx y el número de WhatsApp 55 4365 2339 para atender las quejas correspondientes.

