Esto costará el Gas LP en Jalisco en la semana del 20 al 25 de octubre

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó las tarifas máximas del gas licuado de petróleo (Gas LP) que estarán vigentes en Jalisco del 20 al 25 de octubre de 2025. Los precios varían según el municipio y se actualizan cada semana con el propósito de proteger la economía de las familias y promover un mercado energético más transparente.Estos ajustes semanales buscan garantizar que los consumidores paguen montos justos por el producto. Por ello, se recomienda a la población consultar de forma regular las tarifas correspondientes a su localidad, como parte de una estrategia para fortalecer la supervisión y asegurar mayor equidad en el sector.Lagos de MorenoPuerto VallartaEl SaltoGuadalajaraTonaláTlaquepaqueTlajomulcoZapopanZapotlánZapotlanejoEs importante que los consumidores verifiquen que los precios aplicados por los distribuidores no excedan los límites establecidos por la CNE. Si se presentan cobros indebidos o alguna irregularidad en la comercialización y distribución del Gas LP, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó el correo denunciasgaslp@profeco.gob.mx y el número de WhatsApp 55 4365 2339 para atender las quejas correspondientes.SV