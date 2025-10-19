Astros de Jalisco desafía al vigente campeón en la final de zona de la LNBP

Los Astros de Jalisco están una vez más en la antesala de la gloria. El conjunto tapatío clasificó para su quinta final de zona en apenas 7 temporadas dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) , confirmando así su estatus como una de las franquicias más consistentes y competitivas del circuito.

Su siguiente reto no será sencillo, ya que enfrente tendrán a los Diablos Rojos del México , un equipo que, pese a su corta trayectoria en la liga, ha demostrado una capacidad ganadora notable e intentará consumar un bicampeonato histórico, tras conseguir la corona en su año debut, en 2024.

El enfrentamiento entre Astros y Diablos promete ser una serie cargada de intensidad, talento y cuentas pendientes. A pesar del corto historial entre ambas escuadras, la rivalidad se ha encendido con rapidez, especialmente por los 2 duelos previos en instancias de semifinales de la Copa Value , ambos con victorias para los capitalinos. Esa doble eliminación ha dejado un sabor amargo en el cuadro jalisciense, que ahora ve en esta final de zona una oportunidad ideal para cobrar revancha.

Durante la temporada regular, los dirigidos por Iván Déniz mostraron un gran nivel colectivo y lograron barrer a los Diablos Rojos en su serie directa, con marcadores de 79-81 y 80-89, demostrando que tienen las armas para competirle de tú a tú al actual campeón. Con figuras como Rigoberto Mendoza, DJ Cooper y Chavaughn Lewis liderando el ataque, Astros ha consolidado una ofensiva versátil y una defensa cada vez más sólida, factores que serán determinantes en esta nueva etapa de playoffs.

Por su parte, los Diablos Rojos del México, comandados por el entrenador Nicolás Casalánguida , se presentan como el rival a vencer. En apenas su segundo año en la LNBP, los capitalinos buscan continuar escribiendo una historia de éxito, sustentada en un roster equilibrado y una identidad defensiva férrea.

La serie no solo representa una batalla deportiva, sino también un choque de estilos y proyectos: mientras Astros de Jalisco busca finalmente levantar el trofeo que se le ha negado desde su fundación, los Diablos intentarán reafirmar su relevancia y demostrar que su título no fue producto de la casualidad.

Calendario de la Final de Zona

Juego 1 | Lunes 20 | Astros de Jalisco vs Diablos Rojos | Arena Astros | 20:15 horas

Juego 2 | Martes 21 | Astros de Jalisco vs Diablos Rojos | Arena Astros | 20:15 horas

Juego 3 | Viernes 24 | Diablos Rojos vs Astros de Jalisco | Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera | 20:15 horas

Juego 4 | Domingo 26 | Diablos Rojos vs Astros de Jalisco | Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera | 20:15 horas

Juego 5* | Lunes 27 | Diablos Rojos vs Astros de Jalisco | Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera | 20:15 horas

Juego 6* | Jueves 30 | Astros de Jalisco vs Diablos Rojos | Arena Astros | 20:15 horas

Juego 7* | Viernes 31 | Astros de Jalisco vs Diablos Rojos | Arena Astros | 20:15 horas

*En caso de ser necesario

