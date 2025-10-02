Inapam: Este es el descuento que Walmart ofrece a los adultos mayores con la tarjeta

El convenio entre el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y Walmart permite a la población de edad avanzada en México acceder a una serie de descuentos y ofertas en determinados artículos de estas tiendas.

Las sucursales de Walmart forman parte del Directorio de Beneficios del Inapam 2025, un catálogo en línea donde se muestran todos los descuentos a los que se puede acceder con la tarjeta. Esta lista se divide en categorías como alimentación, asesoría y servicios digitales, salud, transporte, predial y agua, entre otras.

Este directorio se actualiza cada año, ampliando los beneficios para adultos mayores.

Te puede interesar: Venta Nocturna 2025: Liverpool confirma ESTOS descuentos en el evento

¿Qué descuentos ofrece Walmart a adultos mayores con tarjeta Inapam?

Walmart ofrece en sus farmacias un esquema de descuentos a los adultos mayores con la tarjeta Inapam. Los beneficios varían de acuerdo al momento del mes.

Del día 1 al 10 de cada mes es posible obtener hasta un 7% de descuento en compras en las farmacias de Walmart y Bodega Aurrerá. Después, desde el día 11 hasta el final del mes, el descuento se ajusta al 5 por ciento.

Esta oportunidad de comprar con precios reducidos aplica en todas las sucursales de Walmart en el país, presentando la credencial Inapam al momento de pagar.

Sucursales de Walmart con descuentos adicionales con credencial Inapam

Además de los descuentos antes expuestos, el Directorio de Beneficios expone que algunas sucursales de Walmart ofrecen beneficios adicionales a adultos mayores con la tarjeta Inapam:

Walmart Super Center Calandrias, Zapopan, Jalisco.

Walmart Perinorte, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Walmart Plaza Real, Monterrey, Nuevo León.

Walmart El Edén, Durango, Durango.

En estos puntos de venta, los derechohabientes del Inapam pueden obtener un 20% de descuento al adquirir perfumes y productos de cuidado personal de Fraiche.

Estos beneficios forman parte del esfuerzo que el Inapam hace para garantizar la inclusión y una mejor calidad de vida a los adultos mayores.

Lee también: Fiestas de Octubre 2025 tendrá entradas gratuitas ESTE día

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB