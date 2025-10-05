Con unidad y el objetivo de recuperar la gubernatura y la Presidencia de la República en el 2030, esta mañana se realiza la asamblea estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en la que se elegirán a 100 delegados, 12 delegados vitalicios y delegados ex oficio.

Juan Pablo Colín, presidente del PAN Jalisco, explicó que el nuevo Consejo Estatal tomará decisiones por posibles coaliciones, temas presupuestales y decisiones de plataforma de partido.

“Eso es lo formidable que tienen que conocer todos los jaliscienses, que el Partido Acción Nacional es un partido sumamente democrático, en este país en donde todos los días nace un nuevo partido político y un grupo antidemocrático, aquí en el PAN sigue prevaleciendo la democracia y la dignidad de las personas”, explicó.

El dirigente del PAN detalló que también se elegirán a los 15 consejeros nacionales que ayudarán al presidente nacional a tomar las mejores decisiones.

“Este consejo tiene esa particularidad, que vamos a luchar porque hay jaliscienses, hombres y mujeres de bien que quieren que Jalisco crezca con ese contexto más humanista y de progreso que siempre ha caracterizado a Jalisco”, comentó.

Juan Pablo Colín aseguró que el PAN Jalisco llegará fortalecido de cara al próximo proceso electoral del 2027.

Actualmente la militancia del PAN en Jalisco es de 19 mil 800, aunque antes llegaron a tener más de 26 mil militantes.

“El PAN tiene un carácter democrático mucho más amplio y lo que estamos buscando es que los hombres y mujeres de bien que quieran afiliarse al PAN, bienvenidos, y también aquellos que quieran hacer activismo en la calle, bienvenidos”, aseguró.

