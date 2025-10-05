Este domingo, el centro de la tormenta tropical "Priscilla", de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se localiza a 475 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco y a 800 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Presenta vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 12 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 7 km/h.

El ciclón se desplazará en paralelo a las costas de Colima y Jalisco , su circulación y bandas nubosas originarán lluvias puntuales torrenciales en Michoacán, intensas en Jalisco, Colima y Guerrero, y fuertes en Nayarit.

¿Cuándo será huracán?

De acuerdo con el pronóstico, se espera que "Priscilla" alcance la categoría de huracán este mismo domingo y siga así hasta el próximo 9 de octubre. Se desplazará en paralelo a las costas de Jalisco y Baja California Sur.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de lluvias para hoy 05 de octubre de 2025:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Michoacán (costa y oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (costa y este), Colima, Guerrero (oeste y costa), Oaxaca (sur y suroeste), Chiapas (norte, este y costa), Tabasco, Veracruz (sur), Campeche (centro y suroeste) y Quintana Roo (este y sureste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Estado de México y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

*Con información del SMN.

