Este domingo, la tormenta tropical "Priscilla", de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se desplazará paralelo a las costas de Colima y Jalisco, su circulación y bandas nubosas originarán lluvias puntuales torrenciales en Michoacán, intensas en Jalisco, Colima y Guerrero, y fuertes en Nayarit; además de viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por otra parte, la onda tropical número 36 recorrerá lentamente la península de Yucatán, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el centro del golfo de México, con inestabilidad atmosférica y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sureste mexicano, incluida la península mencionada.

Asimismo, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, noreste y centro del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Estado de México.

ESPECIAL

Pronóstico de lluvias para hoy 05 de octubre de 2025:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Michoacán (costa y oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (costa y este), Colima, Guerrero (oeste y costa), Oaxaca (sur y suroeste), Chiapas (norte, este y costa), Tabasco, Veracruz (sur), Campeche (centro y suroeste) y Quintana Roo (este y sureste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Estado de México y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

*Con información del SMN.

MV