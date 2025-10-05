Tlaquepaque regulará la operación de mototaxis

Rafael Orozco Miramontes, subdirector de Vialidad de San Pedro Tlaquepaque, sostuvo una reunión con el gremio de mototaxistas con base en la colonia Las Huertas, para informar que se creará un marco legal que les permitiría operar de forma legal en colonias donde el servicio de transporte público resulta deficiente.

“ Para la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura es de vital importancia la creación de un marco legal que permita a los mototaxistas laborar sin presión alguna, y sobre todo, cumplir con el reglamento que exige el uso de casco y chaleco reflejante ”, dijo el funcionario.

Lee también: Monterrey tuvo como invitado especial a Frankie Muniz en la DesertCon

Orozco Miramontes también mencionó que en las próximas semanas se realizarán mesas de trabajo para afinar detalles y garantizar a las y los mototaxistas la certeza de que no serán detenidos y podrán brindar el servicio a la población.

“ Todos los mototaxistas deberán cumplir cabalmente con el reglamento de tránsito: contar con tarjeta de circulación, seguro y licencia de conducir ”, subrayó el subdirector.

¿El gremio de mototaxistas está de acuerdo?

El representante de las y los mototaxistas de dicha localidad, Carlos Alberto Lemus , agradeció el respaldo de la edil municipal, así como el interés que ha mostrado el gobierno local en la elaboración de un marco legal que se integre al Reglamento de Transporte Público.

“ El servicio que prestamos se dirige principalmente a personas mayores. Cumplimos con el uso de casco y chaleco, y nuestro propósito es facilitar la movilidad y trasladar a la gente con seguridad hacia su destino ”, indicó.

Añadió que, aunque su base está en la colonia Las Huertas, también ofrecen servicio en Lomas del Tapatío, San Pedrito y Jardines de San Martín , colonias donde el transporte público es muy deficiente y la población demanda este tipo de traslado.

Te puede interesar: Pumas vs Chivas: Este será el equipo ganador según la IA

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF