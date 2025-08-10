Durante la temporada de lluvias, las mascotas, específicamente perros y gatos, están más expuestos a diversas enfermedades debido a la humedad, el lodo, los cambios de temperatura y la proliferación de parásitos.

Aquí te compartimos las enfermedades más comunes en esta temporada, según la Inteligencia Artificial:

1. Leptospirosis

Causa: Bacteria Leptospira, que se encuentra en aguas estancadas contaminadas con orina de animales infectados (como ratas).

Síntomas: Fiebre, vómitos, diarrea, letargo, ictericia (piel amarilla), orina oscura.

Prevención: Evitar que beban agua estancada; vacuna anual.

2. Micosis (infecciones por hongos)

Causa: Humedad prolongada en la piel o pelaje.

Síntomas: Lesiones en la piel, caída de pelo, enrojecimiento, mal olor.

Prevención: Mantener seco al animal después de mojarse, buena higiene y ventilación.

3. Gastroenteritis

Causa: Ingesta de agua o alimentos contaminados.

Síntomas: Vómitos, diarrea, pérdida de apetito.

Prevención: Proveer agua limpia, evitar que coman basura o beban de charcos.

4. Parásitos externos (pulgas y garrapatas)

Causa: Aumento de la humedad favorece su reproducción.

Síntomas: Rascado constante, lesiones en la piel, presencia visible de parásitos.

Prevención: Uso regular de antiparasitarios y revisión del pelaje.

5. Problemas respiratorios (gatos y perros)

Causa: Cambios bruscos de temperatura y humedad.

Síntomas: Estornudos, ojos llorosos, dificultad para respirar.

Prevención: Evitar corrientes de aire, mantenerlos secos y abrigados.

