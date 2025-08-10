Durante la temporada de lluvias, las mascotas, específicamente perros y gatos, están más expuestos a diversas enfermedades debido a la humedad, el lodo, los cambios de temperatura y la proliferación de parásitos.Aquí te compartimos las enfermedades más comunes en esta temporada, según la Inteligencia Artificial:1. LeptospirosisCausa: Bacteria Leptospira, que se encuentra en aguas estancadas contaminadas con orina de animales infectados (como ratas). Síntomas: Fiebre, vómitos, diarrea, letargo, ictericia (piel amarilla), orina oscura. Prevención: Evitar que beban agua estancada; vacuna anual.2. Micosis (infecciones por hongos)Causa: Humedad prolongada en la piel o pelaje. Síntomas: Lesiones en la piel, caída de pelo, enrojecimiento, mal olor. Prevención: Mantener seco al animal después de mojarse, buena higiene y ventilación.3. GastroenteritisCausa: Ingesta de agua o alimentos contaminados. Síntomas: Vómitos, diarrea, pérdida de apetito. Prevención: Proveer agua limpia, evitar que coman basura o beban de charcos.4. Parásitos externos (pulgas y garrapatas)Causa: Aumento de la humedad favorece su reproducción. Síntomas: Rascado constante, lesiones en la piel, presencia visible de parásitos. Prevención: Uso regular de antiparasitarios y revisión del pelaje.5. Problemas respiratorios (gatos y perros)Causa: Cambios bruscos de temperatura y humedad. Síntomas: Estornudos, ojos llorosos, dificultad para respirar. Prevención: Evitar corrientes de aire, mantenerlos secos y abrigados.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV