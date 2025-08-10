Domingo, 10 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Arquidiócesis de Guadalajara galardona a comunicadores jaliscienses con el premio 'José Ruiz Medrano'

El reconocimiento lleva el nombre de monseñor José Ruiz Medrano, destacado en ámbitos intelectuales y eclesiásticos en el siglo XX en Jalisco y México

Por: Osiel González Hernández

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

José Francisco Robles Ortega, cardenal de Guadalajara. ESPECIAL

José Francisco Robles Ortega, cardenal de Guadalajara. ESPECIAL

En el marco del 25 Aniversario de la entrega del premio católico al comunicador “José Ruiz Medrano”, la Arquidiócesis de Guadalajara, a través de la Sección de Pastoral de la Comunicación, galardonó esta tarde a cinco comunicadores jaliscienses por su destacada trayectoria y su servicio a la sociedad.

Aunque año con año se reconocen a tres comunicadores, en este 2025, al tratarse de vigésimo quinto aniversario, cinco profesionistas fueron reconocidos. Ellos fueron Alina García Barba, Roberto Guerrero Ayala, Jesús Hernández Márquez, Víctor Manuel Muñoz Padilla y José Luis Jiménez Castro. 

LEE: Esto costará el Gas LP en la semana del 11 al 16 de agosto

El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, destacó que la comunicación es una de las actividades más nobles de la naturaleza humana. Sin embargo, advirtió  que, en las generaciones actuales, ésta atraviesa una crisis “profunda”, pues la mentira, el engaño, la falsedad y la confusión son los aspectos que rigen la comunicación entre personas. 

El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, destacó que la comunicación es una de las actividades más nobles de la naturaleza humana. ESPECIAL 
El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, destacó que la comunicación es una de las actividades más nobles de la naturaleza humana. ESPECIAL 

“Preservar, hacer valer la dignidad de la comunicación que nos viene de Dios como un gran valor, sobre todo al servicio de la verdad, al servicio de la objetividad, al servicio de la promoción de la dignidad de cada ser humano. 

"Al servicio del bien común, al servicio de la construcción de relaciones verdaderamente fraternas, pacíficas, humanas, constructivas, ese es el reto que todos, pero especialmente el comunicador, en el campo que sea, en la radio, en la televisión, en el teatro, en cualquier campo el comunicador católico tiene que hacer prevalecer estos valores”, comentó.

Desde el año 2000, 63 profesionales y nueve instituciones promotoras del quehacer informativo y de la comunicación han sido galardonados con el premio “José Ruiz Medrano” gracias a su destacada labor. 

En tanto, el reconocimiento lleva el nombre de Monseñor José Ruiz Medrano, humanista, orador, conferencista, músico, director de coros y orquestas, catedrático, entre otros, destacado en ámbitos intelectuales y eclesiásticos en el siglo XX en Jalisco y México. 

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones