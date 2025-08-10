En el marco del 25 Aniversario de la entrega del premio católico al comunicador “José Ruiz Medrano”, la Arquidiócesis de Guadalajara , a través de la Sección de Pastoral de la Comunicación, galardonó esta tarde a cinco comunicadores jaliscienses por su destacada trayectoria y su servicio a la sociedad.

Aunque año con año se reconocen a tres comunicadores, en este 2025, al tratarse de vigésimo quinto aniversario, cinco profesionistas fueron reconocidos. Ellos fueron Alina García Barba, Roberto Guerrero Ayala, Jesús Hernández Márquez, Víctor Manuel Muñoz Padilla y José Luis Jiménez Castro.

El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, destacó que la comunicación es una de las actividades más nobles de la naturaleza humana. Sin embargo, advirtió que, en las generaciones actuales, ésta atraviesa una crisis “profunda”, pues la mentira, el engaño, la falsedad y la confusión son los aspectos que rigen la comunicación entre personas.

“Preservar, hacer valer la dignidad de la comunicación que nos viene de Dios como un gran valor, sobre todo al servicio de la verdad, al servicio de la objetividad, al servicio de la promoción de la dignidad de cada ser humano.

"Al servicio del bien común, al servicio de la construcción de relaciones verdaderamente fraternas, pacíficas, humanas, constructivas, ese es el reto que todos, pero especialmente el comunicador, en el campo que sea, en la radio, en la televisión, en el teatro , en cualquier campo el comunicador católico tiene que hacer prevalecer estos valores”, comentó.

Desde el año 2000, 63 profesionales y nueve instituciones promotoras del quehacer informativo y de la comunicación han sido galardonados con el premio “José Ruiz Medrano” gracias a su destacada labor.

En tanto, el reconocimiento lleva el nombre de Monseñor José Ruiz Medrano, humanista, orador, conferencista, músico, director de coros y orquestas, catedrático, entre otros , destacado en ámbitos intelectuales y eclesiásticos en el siglo XX en Jalisco y México.

