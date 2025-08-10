Domingo, 10 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima HOY, 10 de agosto en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Conoce el pronóstico del clima para este viernes 8 de agosto de algunos de los emblemáticos Pueblos Mágicos que alberga Jalisco

Por: Anel Solis

De acuerdo al pronostico de hoy, 10 de agosto, se prevé lluvias débiles en algunos de los Pueblos Mágicos de Jalisco. UNSPLASH/ S. Mejia

De acuerdo al pronostico de hoy, 10 de agosto, se prevé lluvias débiles en algunos de los Pueblos Mágicos de Jalisco. UNSPLASH/ S. Mejia

Los Pueblos Mágicos de Jalisco son conocidos por su diversidad de flora y fauna, así como por las múltiples actividades para disfrutar. Tanto locales como turistas los visitan, atraídos por la gastronomía, la tradición y la cultura de cada uno de ellos. Estos destinos son una buena opción para visitar hoy 10 de agosto y este fin de semana.

El clima juega un papel clave al momento de planear una visita, ya que de él depende qué tan recomendable sea el viaje y si será posible seguir el itinerario sin contratiempos. Por eso, a continuación te compartimos el pronóstico del clima para este 10 de agosto en algunos de los principales Pueblos Mágicos de Jalisco:

  • Mazamitla
  • Chapala
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tequila
  • Tapalpa
  • Talpa de Allende

Clima en Mazamitla hoy, 10 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
11:00 20° Nubes y claros
12:00  21° Nubes y claros
13:00 22° Parcialmente nuboso
14:00  18° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
15:00  17° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
16:00  16° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
17:00  14° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
18:00  14° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
19:00  19° Parcialmente nuboso
20:00 19° Parcialmente nuboso
21:00  19° Parcialmente nuboso
22:00  19° Parcialmente nuboso
23:00  18° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 10 de agosto

Hora Temperatura Se pronóstica
11:00 21° Nubes y claros
12:00 22° Soleado
13:00 23° Soleado
14:00 24° Soleado
15:00  24° Nubes y claros
16:00  24° Nubes y claros
17:00  24° Nubes y claros
18:00 24° Nubes y claros
19:00 22° Tormenta con probabilidad de 30% en la región
20:00  21° Nubes y claros
21:00 21° Nubes y claros
 22:00 21° Nubes y claros
23:00  20° Nubes y claros

Lee también: ¿Qué desayunar en Guadalajara? Según recomendaciones de Google

Clima en Tequila hoy, 10 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
11:00 25° Parcialmente nuboso
12:00  27° Nubes y claros
13:00  28° Soleado
14:00  29° Nubes y claros
15:00  30° Nubes y claros
16:00  29° Tormenta 30% de probabilidad en la región
17:00 26° Lluvia débil 40% de probabilidad en la región
18:00  24° Tormenta 30% de probabilidad en la región
19:00  23° Nubes y claros
20:00  22° Nubes y claros
21:00  21° Nubes y claros
22:00 20° Nubes y claros
23:00 20° Nubes y claros

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 10 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
11:00 21° Parcialmente nuboso
12:00  22° Nubes y claros
13:00  24° Soleado
14:00 25° Soleado
15:00  26° Soleado
16:00  26° Nubes y claros
17:00  26° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
18:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
19:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
20:00  20° Nubes y claros
21:00  19° Nubes y claros
22:00  18° Nubes y claros
23:00  18° Nubes y claros

Clima en Tapalpa hoy, 10 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
11:00 21° Nubes y claros
12:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
13:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
14:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
15:00  20° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
16:00  19° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
17:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
18:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
19:00  17° Nubes y claros
20:00  15° Nubes y claros
21:00  15° Nubes y claros
22:00  14° Nubes y claros
23:00  14° Cielo despejado

Clima en Talpa de Allende hoy, 10 de agosto

Hora Temperatura Se pronostica
11:00 26° Soleado
12:00  27° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
13:00  27° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
14:00  26° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
15:00 26° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
16:00  23° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
17:00  23° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
18:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
19:00  22° Nubes y claros
20:00  20° Nubes y claros
21:00  20° Nubes y claros
22:00  19° Parcialmente nuboso
23:00  19° Parcialmente nuboso

Con información de Meteored**

Te puede interesar: TODO lo que debes saber para cargar gasolina en nuevo Costco de Zapopan

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones