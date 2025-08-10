De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo, la circulación de la tormenta tropical "Ivo" mantendrá la posibilidad de lluvias y chubascos, además de oleaje elevado en el sur de Baja California Sur.

Los efectos asociados al sistema disminuirán en el transcurso de la mañana, conforme se aleja de las costas de Baja California Sur.

Actualmente se ubica a 470 km al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y a 575 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se espera que en el transcurso de este día se degrade a depresión tropical.

Este es el pronóstico de lluvias para hoy domingo 10 de agosto de 2025:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

