El día de hoy, jueves 16 de octubre, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología, continúa una zona de baja presión al sur de las costas mexicanas, la cual seguirá favoreciendo la humedad hacia el interior del país e incrementando la inestabilidad atmosférica.

Asimismo, se pronostican lluvias en la región de la Sierra Madre Occidental; en J alisco también se esperan lluvias, principalmente en las zonas costeras del sur del estado.

Respecto al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), no se descartan chubascos durante la tarde.

Las temperaturas del día de hoy oscilarán entre los 26 y 29 grados Celsius.

Lluvias en Guadalajara HOY, 16 de octubre por la noche

Según Meteored, en la AMG, para el horario nocturno se prevén nubes y claros y cielos despejados, con temperaturas mínimas de 19 grados Celsius y máximas de 22 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 15 de octubre?

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 22 grados Celsius Nubes y claros 20:00 21 grados Celsius Nubes y claros 21:00 20 grados Celsius Nubes y claros 22:00 20 grados Celsius Nubes y claros 23:00 19 grados Celsius Cielo despejado

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS