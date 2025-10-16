Jueves, 16 de Octubre 2025

¿FRÍO en GDL por la noche?, pronóstico del clima para hoy, 16 de octubre

Para este jueves 16 de octubre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Según el pronóstico de hoy, 16 de octubre, se prevén temperaturas máximas de 22 grados Celsius en GDL por la noche. ESPECIAL/ UNSPLASH

El día de hoy, jueves 16 de octubre, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología, continúa una zona de baja presión al sur de las costas mexicanas, la cual seguirá favoreciendo la humedad hacia el interior del país e incrementando la inestabilidad atmosférica.

Asimismo, se pronostican lluvias en la región de la Sierra Madre Occidental; en Jalisco también se esperan lluvias, principalmente en las zonas costeras del sur del estado.

Respecto al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), no se descartan chubascos durante la tarde. 

Las temperaturas del día de hoy oscilarán entre los 26 y 29 grados Celsius.

Lluvias en Guadalajara HOY, 16 de octubre por la noche

Según Meteored, en la AMG, para el horario nocturno se prevén nubes y claros y cielos despejados, con temperaturas mínimas de 19 grados Celsius y máximas de 22 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 15 de octubre?

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00 22  grados Celsius Nubes y claros
20:00  21 grados Celsius Nubes y claros
21:00  20 grados Celsius Nubes y claros
22:00  20 grados Celsius Nubes y claros
23:00  19 grados Celsius Cielo despejado

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

