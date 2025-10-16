Las lluvias que en los últimos días han afectado a cinco estados del centro y oriente de México dejan 70 muertos y 72 personas desaparecidas, de acuerdo con las cifras actualizadas este jueves 16 de octubre por el Gobierno federal.

En "La Mañanera del Pueblo" de este día en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que "son 70 personas que lamentablemente fallecieron, 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una persona en Querétaro, y son 72 personas no localizadas".

La Mandataria afirmó además que aunque se han localizado varias personas, algunas siguen sin ser encontradas por sus familiares, aunque reiteró el apoyo gubernamental a los afectados.

Los estados afectados: actualización hoy 16 de octubre

Previamente, en declaraciones a medios de comunicación, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), explicó que 111 municipios resultaron afectados y 160 localidades permanecen incomunicadas por las intensas precipitaciones, aunque el número disminuye gradualmente conforme avanza la reapertura de caminos.

En tanto, Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, detalló que al día de hoy 108 municipios continúan con afectaciones, de los cuales 69 fueron catalogados como prioritarios.

Hidalgo es el estado más impactado, con 28 municipios afectados y 84 comunidades aún sin acceso terrestre.

En paralelo, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, informó que el suministro eléctrico ha sido restablecido en un 93%, con más de 207 mil usuarios reconectados en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro.

No obstante, 19 mil 700 hogares continúan sin energía, principalmente en zonas de difícil acceso. Para llegar a ellas, la CFE desplegará más de 100 plantas de emergencia, algunas de las cuales serán trasladadas en helicópteros militares.

Calleja reconoció que en estados como Hidalgo y Veracruz aún es necesario transportar personal y materiales por vía aérea para reparar infraestructura dañada.

Las autoridades prevén que, si las condiciones del clima lo permiten, la próxima semana se logre restablecer el acceso terrestre a la mayoría de las comunidades aisladas y se acelere la reconstrucción de puentes estratégicos.

Sheinbaum explicó ayer miércoles que el Gobierno federal ha clasificado 191 comunidades como "prioritarias", un criterio basado principalmente en el porcentaje de viviendas afectadas y adelantó que su gobierno ofrecerá reportes diarios sobre daños y acciones de apoyo; estimó que para el próximo lunes podría tenerse un reporte más completo sobre viviendas afectadas.

